Nadador Bruno Fratus retorna aos treinos nos Estados Unidos

Crédito: Bruno Fratus voltou aos treinamentos com Michelle Lenhardt, sua esposa e treinadora (MANAN VATSYAYANA / AFP

Após meses de isolamento social, o nadador Bruno Fratus, finalista olímpico e medalhista mundial, retornou aos treinamentos no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Em entrevista ao portal 'Swimming World', o brasileiro comentou sobre a flexibilização do governo da Flórida, ao reabrir Centro Aquático Coral Springs mesmo que com restrições

De acordo com a organização do centro, cada pessoa pode ficar por uma hora nadando. O atleta estava treinando em uma piscina no quintal de um amigo próximo, buscando não perder o contato com a água. Uma nova forma de treinamento, que necessita de adaptação, porém mais restrita e segura diante de uma pandemia.

- Existem muitas limitações em relação ao espaço que você pode usar e ao tempo que pode estar nesse espaço, por isso não é como se estivéssemos de volta com força total e treinamento completo. Ainda temos muito que nos adaptar pelo menos nas próximas duas semanas - contou Bruno Fratus

Um momento do treinamento foi compartilhado, nas redes sociais, por Michelle Lenhardt, esposa e treinadora de Bruno. Ver essa foto no Instagram And we’re back to the POOL OF CHAMPIONS! ???? •⠀ #MichelleLenhardt #Fitness #Performance #Olympian #OLY #TeamFratus #PersonalTrainer #HealthCoach #NOWAmbassador Uma publicação compartilhada por Michelle Lenhardt (@michellelenhardt) em 19 de Mai, 2020 às 8:51 PDT - Só por poder voltar à piscina já é algo. O nível de especificidade de um nadador é algo que eu não sei se você encontrará em algum outro esporte, por isso é realmente importante que tenhamos esse contato com a água em uma piscina real - completou o brasileiro.