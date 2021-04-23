Nadador brasileiro com vaga para as Olimpíadas de Tóquio é suspenso por doping

Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Em anúncio feito pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) no site oficial da instituição, foi comunicado que um atleta com índice para as Olímpiadas de Tóquio, cujo nome não foi revelado, foi flagrado em exame anti-doping.Segundo a CBDA, a comunicação do resultado analítico adverso foi feita às 15:53h (de Brasília) desta sexta-feira, e a suspensão provisória do atleta foi imediata. O teste havia sido realizado no dia 18 de março, em um período fora de competição.

A entidade comunicou que todos os resultados do nadador na seletiva olímpica, que ocorrerá no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, estão suspensos provisoriamente.

CONFIRA O COMUNICADO"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos recebeu, nesta sexta-feira (23), um comunicado da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem notificando a suspensão provisória imediata de um nadador brasileiro convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

De acordo com o comunicado da ABCD, o teste foi feito fora do período de competição (18 de março de 2021 antecedente à realização da Seletiva Olímpica de Natação). Como o comunicado foi enviado à CBDA nesta sexta-feira, às 15h33, todos os resultados do nadador na Seletiva Olímpica estarão suspensos provisoriamente até decisão em contrário. Vale ressaltar que o processo corre em sigilo e informações complementares são responsabilidade da agência reguladora.