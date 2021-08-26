Na prorrogação, Brasil é eliminado pelo Senegal nas quartas de final do Mundial de Futebol de Areia

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Senegal nas quartas de final do Mundial de Futebol de Areia e está eliminada da competição disputada na Rússia. Após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, os senegaleses fizeram 2 a 1, totalizando 5 a 4 no agregado. Os africanos chegam à semifinal da competição pela primeira vez.O Brasil saiu na frente com um gol de Rodrigo logo no início da partida e sofreu o empate aos nove minutos do primeiro tempo, com um chute de longe de Seyni, que desviou em Mamour Diagne. A primeira etapa terminou empatada.Com mais atitude que o Senegal, que estava acuado em campo, a Seleção Brasileira abriu 3 a 1 no placar e três minutos do fim, com gols de Catarino e Zé Lucas.No início da terceira etapa, Mandione Diagne diminuiu para os africanos e o empate veio com requintes de crueldade para os brasileiros: em cobrança de falta, a apenas dois minutos do fim do jogo, Raoul Mendy acertou o canto esquerdo do goleiro Rafa Padilha e a partida se encaminhou para a prorrogação.No tempo extra, Senegal, que chegou a ficar com dois gols de desvantagem, abriu 2 a 0, novamente com Raoul Mendy e Mandione Diagne. O Brasil ainda diminuiu com Rodrigo, que fez o seu segundo gol na partida. Com a classificação histórica, os senegaleses aguardam o vencedor de Taiti e Japão, que jogam ainda nesta quinta-feira (26), às 13h.E MAIS:+ Gabigol publica mensagem para Rafinha após goleada do Flamengo sobre o Grêmio​+ Conheça os times classificados e onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Champions League+ Jornal: Cristiano Ronaldo e Manchester City possuem acordo; Jesus é especulado em negociação