Na despedida de Macris, Minas vence o Praia Clube e conquista o Sul-Americano de vôlei

Em uma reedição da final da Superliga, o Itambé/Minas fechou com chave de ouro a temporada ao conquistar o título do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino. Na noite desta terça-feira, a equipe comandada por Nicola Negro venceu mais uma vez o Dentil/Praia Clube, por 3 sets a 2, com parciais de 25-22, 20-25, 16-25, 25-21 e 15-13, na casa do rival, em Uberlândia, e garantiu a taça, na partida que marcou a despedida da levantadora Macris.

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Melhor nome do país na posição na atualidade, a vice-campeã olímpica nos Jogos de Tóquio está de contrato assinado com o Fenerbahce, da Turquia, para sua primeira experiência internacional na carreira. No último desafio com a camisa azul, Macris levou o prêmio de melhor levantadora do torneio continental, assim como havia acontecido na Superliga.

A atleta de 33 anos encerrou a vitoriosa trajetória de cinco temporadas no Minas com 13 títulos conquistados. Apenas no Sul-Americano foram quatro. O título garantido na despedida garantiu o Minas mais uma vez no Campeonato Mundial de Clubes, no fim do ano.

O reencontro do time mineiro com Macris pode acontecer exatamente na competição. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) definirá a quantidade de participantes e a distribuição das vagas pelos continentes nos próximos meses. Fenerbahce e Minas disputaram o bronze na última competição, com as turcas levando a melhor.

O Sesi Vôlei Bauru ficou com a medalha de bronze, ao derrotar o Regatas Lima, do Peru, por 3 a 0 na decisão do terceiro lugar.

Veja as melhores do campeonato:

Levantadora: Macris (Minas)Centrais: Carol (Praia) e Adenízia (Bauru)Ponteiras: Pro Daroit (Minas) e Anne Buijs (Praia) Oposta: Kisy (Minas)Líbero: Leia (Minas)MVP: Kisy (Minas)