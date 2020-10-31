N10 Jundiaí encara o Corinthians nas oitavas de final da Liga de Futsal

Crédito: Oitavas de final da Liga Nacional de Futsal começam na próxima semana (Lucas Damasceno / O Câmera Arts

A equipe do N10 Jundiaí entrou em quadra na noite de quinta-feira (29) apenas para definir sua colocação no grupo 3 da Liga Paulista de Futsal, por já estar classificada antecipadamente para as oitavas de final. Com a derrota por 6 a 0 para o AD Indaiatuba, fora de casa, o time terá pela frente o Corinthians, com jogo de ida marcado para a próxima sexta-feira (6), em seu ginásio. O técnico Marquinhos Silva poupou vários atletas do N10 Jundiaí nesse duelo, já pensando na próxima etapa.

Com com o encerramento da primeira fase, o grupo 3 teve a confirmação do Pulo Futsal na liderança, com 15 pontos e apenas uma derrota, para o próprio N10 Jundiaí. O AD Indaiatuba garantiu o 2º lugar, com 12 pontos, seguido pelo N10, com 9 pontos em três vitórias. O Hortolândia foi o lanterna, sem pontuar.

A primeira fase da Liga Paulista de Futsal contou com quatro grupos regionais de quatro times, totalizando 16 equipes. O primeiro colocado de cada grupo tem vaga garantida nas quartas de final. As outras oito equipes que terminarem entre segundo e terceiro lugares disputam as oitavas. Com exceção da decisão, todos os jogos de mata-mata terão ida e volta. Em caso de empate, a final terá prorrogação. Caso persista a igualdade, a decisão será nos penais. Nas fases anteriores à finalíssima, em caso de empate, classificam-se aqueles que tiverem melhor campanha.

- Na semana que vem teremos um jogo histórico para a cidade de Jundiaí, com esse duelo N10 x Corinthians. Para nós é difícil expressar o sentimento, de tanto orgulho que estamos sentindo. Poupamos alguns jogadores contra o Indaiatuba, para eles estarem 100% nas oitavas de final. A expectativa é de fazer dois bons jogos contra o Corinthians, porque acreditamos no nosso elenco - disse o presidente do N10 Jundiaí, Anderson Santos.

- Infelizmente não será como todo mundo gostaria, que é enfrentar o Corinthians com a nossa casa cheia, com nossos torcedores nos apoiando. Porém, montaremos um telão para que as pessoas mais próximas, como familiares e amigos, possam assistir juntos ao duelo do lado de fora do ginásio da Associação Primavera de Esportes. Será nossa primeira vez no mata-mata da Liga Paulista e que seja a primeira de muitas, porque o nosso objetivo é colocar Jundiaí no topo - completou o presidente, lamentando a falta de público devido à pandemia e sobre a expectativa de chegar as oitavas de final.