Mundialito de futevôlei arrecadará doações para famílias vulneráveis em Brumadinho

A 16ª edição do Mundialito de futevôlei, que terá sua edição inaugural de 2022 entre os dias 13 e 16 de janeiro, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, será realizado na Arena G10. O torneio terá participação de 12 países e 18 duplas: Brasil, que por ser o país sede contará com quatro duplas, Paraguai, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, Israel, Angola, Argentina, Inglaterra, Itália e Alemanha.

O evento será aberto ao público. Para ter acesso ao local da disputa, o torcedor terá que levar 5 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situações de vulnerabilidade social. O montante arrecadado será organizado pela Arena G10.

- O evento tem como objetivo fomentar não somente o esporte, mas também o setor social, tentando deixar um legado para toda comunidade de Brumadinho – destaca o coordenador do evento, Sr. Juninho, da Arena G10.

Simultaneamente ao Mundialito de Futevôlei, Brumadinho também irá receber a Superliga Sub-23 no dia 13 de janeiro. A dupla vencedora também ganhará classificação para o Mundialito. Contando com 13 países inicialmente, o torneio teve que ser diminuído por conta de uma lesão envolvendo um dos atletas da Síria, que seria outro país participante do torneio.

O grande evento da modalidade futevôlei acontece, no mínimo, duas vezes ao ano no Brasil, por meio de etapas oficiais da Confederação Brasileira de Futevôlei e Federação Internacional de Futevôlei. O evento já aconteceu em vários países, como Paraguai, Itália, França, Argentina e Grécia.

- A expectativa é a maior possível, pois estamos fazendo tudo com muito amor ao futevôlei e a cidade de Brumadinho, e temos como objetivo atingir toda sociedade, não só a esportiva, como todas as outras. Vamos interagir com o público presente e buscar o fomento em todos os dias do evento. Envolvendo atletas, público, organização, parceiros e patrocinadores em tudo com objetivo de entretenimento e ações voluntárias para um resultado positivo diante do esporte, buscando interagir com todos - crianças, jovens e adultos de todas as idades – finalizou o Sr. Juninho, coordenador local do evento e proprietário da Arena.

Uma prática em ascensão nas cidades espalhadas por todo o Brasil, o futevôlei atrai centenas de jogadores casuais para recreação entre amigos. Nascido na década de 1960, o esporte surgiu como uma modalidade de resistência, uma forma de driblar a proibição dos esportes sem rede e área delimitada nas praias, que impedia a prática de futebol, por exemplo.