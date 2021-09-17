Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Mundial feminino de vela da classe Snipe já tem cinco países e mais de 30 duplas confirmadas
mais-esportes

Mundial feminino de vela da classe Snipe já tem cinco países e mais de 30 duplas confirmadas

Regatas de Snipe só para mulheres serão disputadas de 5 a 9 de outubro, em São Paulo (SP)
...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação
O Mundial Feminino de Snipe 2021, que será disputado de 5 a 9 de outubro, em São Paulo (SP), já conta com mais de 30 duplas confirmadas de cinco países. Além do Brasil, atletas de Argentina, Chile, Estados Unidos e Uruguai estarão nas disputas no Yacht Club Paulista (YCP), na Represa do Guarapiranga.
A organização do Mundial exclusivo para mulheres ainda espera inscrições de velejadores de outros países, principalmente da Europa. A dupla vencedora garantirá vaga na próxima edição do Mundial aberto, ainda sem data definida em função da Covid-19. A competição no Brasil adotará todos os protocolos sanitários exigidos.
Será a sexta edição de Mundial de Snipe que o Brasil sediará. Os outros cinco eventos foram abertos. O último foi em 2019, em Ilhabela (SP). Nomes como Juliana Duque, campeã em 2016, Adriana Kostiw, velejadora olímpica, Andrea Grael, mãe de Martine Grael e Marco, Isabel Ficker e Laura Zanni - campeãs mundiais de 420 e da norte-americana multi-campeã Kathleen Tocke estarão no start list.
- O evento certamente terá um nível técnico altíssimo com duelo de gerações. Na lista de inscritas temos atletas experientes, medalhistas pan-americanas e campeãs mundiais correndo contra meninas que estão saindo agora do Optimist, classe de introdução à vela - explicou Paola Prada, organizadora do Mundial Feminino de Snipe.
A classe Snipe é uma das mais tradicionais da vela brasileira, com participação de medalhistas olímpicos e pan-americanos, como Torben Grael e Lars Grael. Desde 1994, a categoria tem um mundial exclusivo para mulheres, realizado a cada dois anos.
Antes do evento oficial, o Yacht Club Paulista promoverá regatas-treino, chamada no meio da vela de esquenta com as duplas que já estiverem em São Paulo (SP).
- Vamos receber a nata da vela brasileira e mundial no YCP. É um orgulho para o clube, que mantém a tradição da modalidade e busca sempre a formação de novos talentos - contou o comodoro Sergio Canineo.
O Brasil tem uma dupla campeã na história do Snipe Feminino. As baianas Juliana Duque e Amanda Sento Sè venceram a edição de 2016 em Bracciano, na Itália. Nesta edição, a baiana Juliana Duque se juntará à Mila Beckerath.
A primeira edição do Mundial de Snipe Feminino foi realizada em 1994, em Yokohama, no Japão, com vitória de Pauline Book e Carine Juliussen (Noruega). A edição mais recente foi realizada em Newport, nos Estados Unidos, com 32 equipes representando 10 países. As vencedora foram Carol Cronin e Kim Couranz (EUA).
O Mundial de Snipe Feminino tem realização do Yacht Club Paulista e Associação Brasileira da Classe Snipe, com apoio da SCIRA - Snipe Class International Racing Association.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados