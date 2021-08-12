Mundial Feminino de Snipe 2021 confirmado para São Paulo com atletas olímpicas

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A cidade de São Paulo sediará o Mundial Feminino de Snipe 2021 de 5 a 9 de outubro. As regatas serão disputadas no Yacht Club Paulista, na Represa do Guarapiranga, e devem reunir mais de 30 duplas internacionais, inclusive atletas olímpicas como a bicampeã dos Jogos Kahena Kunze.

A classe Snipe é uma das mais tradicionais da vela brasileira, com participação de medalhistas olímpicos e pan-americanos, como Torben Grael e Lars Grael. Desde 1994, a categoria tem um mundial exclusivo para mulheres, realizado a cada dois anos.

O Brasil tem uma dupla campeã na história do Snipe Feminino. As baianas Juliana Duque e Amanda Sento Sè venceram a edição de 2016 em Bracciano, na Itália. Nesta edição, a baiana Juliana Duque se juntará à Kahena Kunze, velejadora que acaba de se tornar bicampeã olímpica em Tóquio 2020.

- Vai ser muito legal. Vou aprender muito com a Kahena, com experiência de duas campanhas olímpicas e dois títulos. Queremos andar muito bem em São Paulo e dar trabalho - disse Juliana Duque.

Desde Toronto 2011, a categoria se transformou em mista nos Jogos Pan-Americanos. Na última edição, em Lima 2019, Juliana Duque foi medalha de bronze ao lado de Rafael Martins.

- A conquista do Mundial de 2016 nos deu o início de quer sonhar mais alto e fazer campanhas olímpicas e pan-americanas. Foi de lá que começou a caminhada para Lima 2019, onde ficamos com o bronze. Agora é pensar também em Paris 2024 na classe 470, que será mista pela primeira vez - reforçou Juliana Duque.

Será a sexta edição de Mundial de Snipe que o Brasil sediará. Os outros cinco eventos foram abertos. O último foi em 2019, em Ilhabela (SP). A organização do Mundial exclusivo para mulheres ficará a cargo de Paola Prada.

- A World Sailing lançou o Global Women’s Sailing Festival e a CBVela lançou o Festival de Vela Feminina, exatamente em outubro de 2021! Data perfeita e combinando com o Mundial Feminino de Snipe que vai ser um dos eventos mais bacanas da Vela Feminina nacional e internacional - explicou Paola Prada, secretária nacional da classe e uma das competidoras.

A primeira edição do Mundial de Snipe Feminino foi realizada em 1994, em Yokohama, no Japão, com vitória de Pauline Book e Carine Juliussen (Noruega). A edição mais recente foi realizada em Newport, nos Estados Unidos, com 32 equipes representando 10 países. As vencedora foram Carol Cronin e Kim Couranz (EUA).

- De novembro de 2018 quando recebemos a notícia até hoje a presença feminina na classe Snipe só tem aumentado! Temos várias duplas femininas novas sendo montadas. Esperamos regatas bem parelhas e muito técnicas, como é de praxe na classe - completou Paola Prada, que é irmã do pentacampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico Bruno Prada.