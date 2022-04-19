Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Mundial de lancha elétrica começa a ganhar forma com testes na Itália

Barco de corrida de foil elétrico atingiu a água pela primeira vez nesta semana no Rio Pó...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 08:00

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 08:00

A E1 Series, competição de lanchas elétricas prevista para 2023, começa a tomar forma com o primeiro teste do RaceBird. O inovador barco de corrida de foil elétrico atingiu a água pela primeira vez nesta semana no Rio Po, perto de San Nazzaro, no norte da Itália.
O protótipo RaceBird realizou uma série de testes técnicos e verificações de sistemas com o ex-campeão mundial de lanchas Luca Ferrari no comando.
Os testes continuarão por várias semanas e se concentrarão na configuração e na análise de desempenho, e na avaliação das características do hidrofoil em diferentes condições de regata.
O barco foil elétrico da E1 Series passou por análise de confiabilidade do barco e dos vários componentes elétricos.
A embarcação RaceBird é uma ideia do designer norueguês Sophi Horne e foi co-criada em conjunto com Brunello Acampora e os engenheiros especialistas da Victory Marine e SeaBird Technologies.
- Foi um grande esforço de equipe para chegar a este ponto e não teria sido possível sem a ajuda e apoio de nossos parceiros da Victory Marine e SeaBird Technologies. Menções especiais também devem ser feitas para Kreisel e Mercury Racing por seu trabalho na preparação da bateria e do motor de popa - contou Rodi Basso, cofundador e CEO da E1.
- Até agora, o RaceBird superou as expectativas, especialmente com o desempenho, agilidade e capacidades de curva. Os níveis de desempenho atuais estão exatamente onde queríamos que estivessem, ajudando a promover emocionantes corridas perto da costa. Nas próximas semanas, continuaremos realizando mais testes e coletando os dados necessários.
O teste marca a primeira página de um novo capítulo na eletrificação da indústria naval, com foco na aceleração de tecnologias futuras para a saúde das águas.Mobilidade elétrica no esporte
O campeonato mundial E1 Series foi fundado por Alejandro Agag e Rodi Basso com a missão de construir uma nova e emocionante plataforma de corrida na água, baseada em futuras tecnologias elétricas para proteger e restaurar nossas águas urbanas e áreas costeiras.
- Colocar o RaceBird na água pela primeira vez é um momento crucial para o campeonato mundial da E1. Estamos agora um passo mais perto de tornar as corridas elétricas na água uma realidade - disse Alejandro Agag, cofundador e presidente da E1.
- Lembro-me muito bem dos mesmos cenários que encontramos durante os estágios iniciais da Fórmula E e Extreme E, e assim como nessas ocasiões, este é um grande avanço na jornada da E1.
O RaceBird é alimentado por uma bateria Kreisel de 150 kW e um motor de popa produzido pela Mercury Racing, com o barco subindo rapidamente em suas lâminas com o benefício de torque e aceleração instantâneos.
Os organizadores da E1 também aproveitaram a oportunidade durante o teste para avaliar diferentes elementos do formato de corrida, incluindo testar boias autônomas e perfis de curvas, além de testar o posicionamento de câmeras a bordo para serem usadas na transmissão mundial.
A temporada de estreia do campeonato mundial E1 está programada para começar no primeiro semestre de 2023.
No entanto, os fãs não terão que esperar muito para ver o RaceBird voando na água, com a primeira exibição pública marcada para ser anunciada em breve.
Crédito: RaceBirdvoapelaprimeiraveznaItália(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados