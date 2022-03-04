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Mulheres terão incentivo para disputa da Copa Aniversário do ICRJ

Evento acontece nos dias 12 e 13...

Publicado em 04 de Março de 2022 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 15:00
Em homenagem às mulheres velejadoras, no Dia Internacional da Mulher, que será celebrado no próximo dia 8 de março, o Iate Clube do Rio de Janeiro incentivará a participação feminina na Copa Aniversário do ICRJ que será realizada com regatas entre os dias 12 e 13.
Haverá premiação específica PARA os barcos que tiverem boas colocações com mulheres em sua maioria nas tripulações, além de sorteio de brindes em barcos com representação feminina.
"Nada melhor que o Dia Internacional da Mulher para a busca de nosso objetivo que é aumentar a representação feminina na vela brasileira. Temos hoje uma dupla bicampeã olímpica, Martine e Kahena, além de grandes outros nomes femininos da Vela Brasileira, e a Vela de Oceano dá a oportunidade não só para quem já fez seu nome no cenário mundial, mas para quem está começando . Estamos buscando plantar essa sementinha para que cada vez mais mulheres venham conhecer ou se aprimorar nesse esporte que é apaixonante", disse Elisa Mirow, comandante do veleiro Minna e que comanda a seção ABVO Mulher, programa da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano destinado ao incentivo das mulheres no esporte.
A Copa Aniversário do ICRJ já tem inscrições abertas pelo site do clube.
Crédito: TheoAndrade

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