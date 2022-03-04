Mulheres terão incentivo para disputa da Copa Aniversário do ICRJ

Em homenagem às mulheres velejadoras, no Dia Internacional da Mulher, que será celebrado no próximo dia 8 de março, o Iate Clube do Rio de Janeiro incentivará a participação feminina na Copa Aniversário do ICRJ que será realizada com regatas entre os dias 12 e 13.

"Nada melhor que o Dia Internacional da Mulher para a busca de nosso objetivo que é aumentar a representação feminina na vela brasileira. Temos hoje uma dupla bicampeã olímpica, Martine e Kahena, além de grandes outros nomes femininos da Vela Brasileira, e a Vela de Oceano dá a oportunidade não só para quem já fez seu nome no cenário mundial, mas para quem está começando . Estamos buscando plantar essa sementinha para que cada vez mais mulheres venham conhecer ou se aprimorar nesse esporte que é apaixonante", disse Elisa Mirow, comandante do veleiro Minna e que comanda a seção ABVO Mulher, programa da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano destinado ao incentivo das mulheres no esporte.