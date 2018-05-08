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Ginástica

MP avalia medidas protetivas para atletas de ginástica artística

O Ministério Público de São Paulo abriu hoje (7) procedimento chamado notícia do fato para apurar se os atletas de ginástica artística

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:13
MP avalia medidas protetivas para atletas de ginástica artística Crédito: Divulgação/CBG
O Ministério Público de São Paulo abriu hoje (7) procedimento chamado notícia do fato para apurar se os atletas de ginástica artística que treinam em um clube de São Bernardo do Campo (SP) necessitam de medidas protetivas. O procedimento foi aberto pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da cidade, após denúncias de abusos sexual cometido pelo ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes.
De acordo com o órgão, o procedimento pretende apurar, neste momento, se há necessidade de aplicação de medidas de proteção aos adolescentes que relatam terem sido vítimas de abuso, pois o professor já foi afastado do cargo. Quanto aos crimes que o ex-técnico da seleção teria praticado, a matéria deverá ser analisada pelo Ministério Público Criminal.
Lopes ministrava aulas no Clube Mesc (Movimento de Expansão Social Católica) de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
O caso está sendo investigado criminalmente pela Polícia Civil. Porém, o caso é mantido sob sigilo. Notícias divulgadas pela imprensa informam que houve abusos e agressões sexuais cometidos contra crianças e adolescentes ao longo dos 20 anos em que o técnico treinou os atletas.
OUTRO LADO
Em nota, divulgada mês passado, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que, em acordo com o Ministério Público do Trabalho, adotou providências urgentes, como o combate ao assédio e ao abuso moral e sexual, manipulação de resultado, doping e outras formas de violência e fraude no esporte. Nenhum caso de assédio ou abuso ficará sem rigorosa apuração e eventual sanção, conforme a hipótese, diz o documento.
O Clube Mesc, em que Fernando Lopes ministrava aulas, informou que, há dois anos, quando surgiram as primeiras acusações, o técnico foi transferido para serviços administrativos, sem manter qualquer contato direto com os atletas e alunos. O clube também negou que recebesse qualquer verba da prefeitura de São Bernardo do Campo.
A prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a atual administração não tem projeto financiado ou conveniado com o Movimento de Expansão Social Católica  Mesc e que o técnico Fernando Lopes nunca fez parte do quadro de profissionais da pasta nesta gestão, atuando exclusivamente como treinador no referido clube, que é particular.

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