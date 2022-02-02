Monster Skate Jam terá edições online e presencial em 2022

A organização do Monster Skate Jam confirmou o retorno do evento presencial na temporada 2022. A competição será disputada na cidade de Suzano (SP) e será realizada no mês de setembro. O objetivo é atrair revelações do Brasil em sessões de street, assim como nos anos de 2017, 2018 2019. A versão online, como a que rolou no fim do ano passado, também está garantida e receberá mais de 200 vídeos de manobras, que serão julgadas pelos juízes.

O Monster Skate Jam foi criado com intuito de projetar e auxiliar talentos brasileiros a ganhar exposição global, assim como ocorreu com o primeiro campeão Giovanni Vianna, que fez parte do time olímpico em Tóquio na categoria street.

A plataforma do Skate Jam é de fácil acesso para que pessoas que moram longe ou até no exterior mostrarem seu talento. Já a versão presencial será realizada na moderna pista de street de Suzano (SP), que foi remodelada recentemente e é uma das melhores do Brasil.

- O Monster Skate Jam é um evento que faz parte do calendário dos melhores skatistas do Brasil. A forma como é feito abre espaço para muitos competidores, que são profissionais e amadores. A cada temporada vemos uma evolução fantástica nas manobras e proporcionamos surgimento de futuros campeões da modalidade, que é olímpica agora - contou Davison Fortunato, organizador do Monster Skate Jam.

- A nova pista remodelada de Suzano (SP) vai revelar ainda mais futuros campeões. Temos um local de nível internacional, dos mesmo moldes das grandes competições de skate.

O campeão de 2021 foi Thales Silva, seguido por Kaue Martins e Matheus Teixeira. A vencedora do Monster Skate Jam foi Atali Mendes e o pódio teve ainda Karen Feitosa e Kemily Suiara. Quase 300 vídeos foram enviados em um intervalo de dois meses à organização.

- O formato do evento é muito original e proporciona liberdade e criatividade ao skatista, os vídeos tem que ser na rua e isso traz muito respeito, por isso que várias pessoas de diversos lugares se empenham e participam do evento - disse Thales Silva.

Atali Mendes, vencedora do feminino, comemorou o resultado ao lado do namorado Thales.

- Foi muito legal poder participar do Monster Skate Jam, várias meninas sendo representadas na plataforma de diversos lugares. Fico feliz em ter me empenhado e ganhado.