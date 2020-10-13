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Monster Skate Jam Online entra em reta final

. A tradição competição, sempre realizada em Suzano (SP), foi moldada devido a pandemia de Covid-19 e se encerra em 25 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 16:08

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:08

Crédito: Divulgação
O Monster Skate Jam versão online entra em sua reta final de envio de vídeos dos participantes. A tradição competição, sempre realizada em Suzano (SP), foi moldada devido a pandemia de COVID-19 e se encerra em 25 de outubro. Skatistas do mundo todo estão enviando vídeos desde setembro.
Os juízes estão analisando mais de 50 apresentações de competidores do Brasil, Japão, Estados Unidos e Europa. O evento terá premiação para masculino e feminino de R$15 mil, além de produtos da Monster Energy e dos outros patrocinadores oficiais.
Os atletas enviam um vídeo com uma sequência de três manobras e a performance de cada um será julgada por profissionais para escolher os campeões.
As premiações são iguais para as mulheres e homens e o motivo dessa competição online é fomentar o esporte, além de incentivar a saúde dos atletas e dar um suporte para os competidores”, disse Davison Fortunato, organizador do Monster Skate Jam.
- São participantes de diversos países que nos enviam diariamente vídeos com manobras bem complexas. Esperamos um resultado bastante acirrado.
A competição de skate foi realizada nos anos de 2017, 2018 e 2019. Na última edição, mais de 160 skatistas deram show em Suzano (SP).
O evento Monster Skate Jam tem os patrocínios de Monster Energy, Halls Brasil, Altai, Bratswheels, Soma Skatearte, Thrashermag, Drop Dead Skateboard e Independent.

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