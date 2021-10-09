Monster Skate Jam 2021 mantém modelo online e reunirá mais de 200 skatistas

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O Monster Skate Jam 2021 começa no próximo domingo com mais de 200 skatistas nas categorias masculino e feminino mostrando suas manobras no formato online. O evento internacional segue o sucesso de 2020 e respeitando as normas de distanciamento social, mas sem deixar de lado suas características de fomento à modalidade.

A competição é totalmente online e os competidores têm que gravar uma sequência com três manobras e enviar o material para Instagram @monsterskatejam. Os juízes profissionais irão avaliar os requisitos técnicos tais como nível, velocidade, estilo e criatividade. Os três primeiros no masculino e feminino irão receber premiações.

A inscrição é gratuita e a competição começa pra valer - com os envios das manobras - no dia 10 de outubro e termina no dia 15 de novembro.O evento Monster Skate Jam foi criado em 2017 com intuito de projetar e auxiliar talentos brasileiros a ganhar exposição global, assim como ocorreu com o primeiro campeão Giovanni Vianna, que faz parte do time olímpico de Tóquio 2020 na categoria street.

- É uma plataforma de fácil acesso para que pessoas que moram longe ou até no exterior mostrarem seu talento. Ano passado, por exemplo, uma garota do Amazonas mostrou suas habilidades e ganhou o prêmio revelação aos 13 anos. O skate é mais uma arte do que o esporte. No Monster Skate Jam damos voz aos participantes - disse Davison Fortunato, organizador do Monster Skate Jam.

A tradição competição, sempre realizada em Suzano (SP), foi moldada devido a pandemia de COVID-19 no ano passado. Apresentações de competidores do Brasil, Japão, Estados Unidos e Europa foram avaliadas.