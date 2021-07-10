Mollema vence 14ª etapa de média-montanha do Tour de France

O holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) foi o melhor ciclista na 14ª etapa do Tour de France. No percurso de média-montanha deste sábado, os competidores partiram de Carcassonne e chegaram em Quillan. Tadej Pogačar segue na liderança da camisa amarela.
O canadense Michael Woods, que assumiu a camisa de bolinhas, liderava a etapa. Em uma descida, ele escorregou. Quando faltavam 41 quilômetros para o fim, Mollema assumiu a liderança com 1’30 para os companheiros de fuga. Mesmo com a pressão dos adversários chegou à frente com mais um minuto de vantagem.
- É incrível ganhar uma etapa de novo. Foi um bom grupo, mas não estávamos colaborando muito bem, me senti bem, então tentei. Foi uma final difícil, mas estou super feliz - destacou Mollema que voltou a vencer quatro anos depois.
Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar continua vestindo a camisa amarela (líder da classificação individual) e lidera na camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o canadense Michael Woods na de bolinhas (líder das montanhas).
Neste domingo, os ciclistas enfrentam uma etapa de montanha entre Céret e Andorra. Serão percorridos 191.3 quilômetros.AS ETAPAS
Etapa 15 – 11/07/21 Ceret Andorra la Vella 192 kmDia de descanso 2Etapa 16 – 13/07/21 Pas-de-la-Case Saint-Gaudens 169 kmEtapa 17 – 14/07/21 Muret St. Lary Soulan – Col de Portet 178 kmEtapa 18 – 15/07/21 Pau Luz Ardiden 130 kmEtapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 kmEtapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individualEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km