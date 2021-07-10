Mollema vence 14ª etapa de média-montanha do Tour de France

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O holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) foi o melhor ciclista na 14ª etapa do Tour de France. No percurso de média-montanha deste sábado, os competidores partiram de Carcassonne e chegaram em Quillan. Tadej Pogačar segue na liderança da camisa amarela.

O canadense Michael Woods, que assumiu a camisa de bolinhas, liderava a etapa. Em uma descida, ele escorregou. Quando faltavam 41 quilômetros para o fim, Mollema assumiu a liderança com 1’30 para os companheiros de fuga. Mesmo com a pressão dos adversários chegou à frente com mais um minuto de vantagem.

- É incrível ganhar uma etapa de novo. Foi um bom grupo, mas não estávamos colaborando muito bem, me senti bem, então tentei. Foi uma final difícil, mas estou super feliz - destacou Mollema que voltou a vencer quatro anos depois.

Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar continua vestindo a camisa amarela (líder da classificação individual) e lidera na camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o canadense Michael Woods na de bolinhas (líder das montanhas).

Neste domingo, os ciclistas enfrentam uma etapa de montanha entre Céret e Andorra. Serão percorridos 191.3 quilômetros.AS ETAPAS