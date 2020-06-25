MLB e sindicato chegam a acordo para iniciar temporada em julho

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O comissário da Major League Baseball (MLB), Robert D. Manfred Jr, anunciou nesta quarta-feira a intenção de iniciar a temporada regular de 2020 entre os dias 23 e 24 de julho. As partidas deverão ter portões fechados.

O anúncio cita a confirmação de que a Associação de Jogadores da MLB aceitou os protocolos de saúde e segurança que orientarão o retorno da MLB e que os jogadores poderão se apresentar para treinamentos até o dia 1º de julho.

"A saúde e a segurança de jogadores e funcionários permanecerão as principais prioridades da MLB em seu retorno ao jogo. A MLB está trabalhando com uma variedade de especialistas em saúde pública, especialistas em doenças infecciosas e fornecedores de tecnologia em uma abordagem abrangente que visa facilitar um retorno seguro", disse a entidade.

A MLB enviou uma programação reduzida da temporada regular, com 60 jogos, para análise pela Associação de Jogadores. Normalmente, cada time disputa 162 partidas por temporada. O plano é que a maioria dos clubes da Major League realize treinamentos nos estádios das principais cidades de origem.

- A Major League Baseball está entusiasmada em anunciar que a temporada 2020 está no horizonte. Nós fornecemos à Associação de Jogadores um cronograma para jogar 60 jogos e estamos empolgados em oferecer aos nossos grandes fãs Beisebol novamente em breve - afirmou o comissário.