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MLB e sindicato chegam a acordo para iniciar temporada em julho

Liga prevê apenas 60 partidas por equipe em 2020. Antes, eram realizadas 162...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 22:53

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:53

Crédito: AFP
O comissário da Major League Baseball (MLB), Robert D. Manfred Jr, anunciou nesta quarta-feira a intenção de iniciar a temporada regular de 2020 entre os dias 23 e 24 de julho. As partidas deverão ter portões fechados.
O anúncio cita a confirmação de que a Associação de Jogadores da MLB aceitou os protocolos de saúde e segurança que orientarão o retorno da MLB e que os jogadores poderão se apresentar para treinamentos até o dia 1º de julho.
"A saúde e a segurança de jogadores e funcionários permanecerão as principais prioridades da MLB em seu retorno ao jogo. A MLB está trabalhando com uma variedade de especialistas em saúde pública, especialistas em doenças infecciosas e fornecedores de tecnologia em uma abordagem abrangente que visa facilitar um retorno seguro", disse a entidade.
A MLB enviou uma programação reduzida da temporada regular, com 60 jogos, para análise pela Associação de Jogadores. Normalmente, cada time disputa 162 partidas por temporada. O plano é que a maioria dos clubes da Major League realize treinamentos nos estádios das principais cidades de origem.
- A Major League Baseball está entusiasmada em anunciar que a temporada 2020 está no horizonte. Nós fornecemos à Associação de Jogadores um cronograma para jogar 60 jogos e estamos empolgados em oferecer aos nossos grandes fãs Beisebol novamente em breve - afirmou o comissário.
Na semana passada, os campos do Philadelphia Phillies e do Toronto Blue Jays foram interditados após o surgimento de novos casos de coronavírus nos clubes. A MLB diz que, caso haja complicações por conta da pandemia, o calendário pode sofrer alteração. E MAIS:Mãe de Djokovic diz que críticos esperavam o pior: 'Ele os incomoda'Papo com Helio Castroneves: 'Mesmo em número reduzido, teremos público em Daytona'Pandemia força renovação curta de William até o fim do InglêsEx-treinador de Dimitrov diz que declaração do pai de Djokovic é 'baixa'Torneio exibição de Tisparevic preocupa autoridades sérvias E MAIS:

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