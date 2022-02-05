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Miguel Pupo e Caio Ibelli são eliminados nas semifinais da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe

 Enquanto Pupo acabou derrotado pelo americano Kelly Slater, Ibelli não conseguiu superar o havaiano Seth Moniz. Decisão acontece ainda nesta sexta-feira...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 20:11
Nesta sexta-feira (5), os brasileiros Miguel Pupo e Caio Ibelli acabaram eliminados para o americano Kelly Slater e o havaiano Seth Moniz, respectivamente, nas seminais de Pipeline, no Havaí, etapa de abertura do Circuito Mundial da WSL. Slater e Moniz voltarão ao mar ainda hoje para definir o campeão.
Na 1ª bateria das seminais, uma penalização com interferência acabou prejudicando Miguel Pupo no duelo com Kelly Slater. O brasileiro teve sua segunda nota (4.50) diminuída pela metade, o que influenciou diretamente no resultado final (9.76x8.58). Nas quartas, o americano havia superado o japonês Kanoa Igarashi (14.17x7.50), enquanto Pupo passou pelo peruano Lucca Mesinas (8.10x6.00).
Já na 2ª bateria, o havaiano Seth Moniz manteve o mesmo nível das quartas de final, quando eliminou o favorito John John Florence, campeão no ano passado (17.93x16.67). Constante, Moniz pegou duas boas ondas e eliminou o brasileiro Caio Ibelli (13.50x6.33). Na fase anterior, Ibelli havia passado pelo também brasileiro o brasileiro Samuel Pupo (11.67x1.73).
A próxima etapa do Mundial de Surfe será realizada em Sunset Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos.​
Crédito: Brasileirostiverambonsdesempenhos,maspararamnassemifinais-AFP

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