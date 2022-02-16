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Michel Macedo cai na segunda descida e não conclui prova do slalom do esqui alpino masculino

Atleta brasileiro não ficou entre os 30 primeiros colocados na primeira descida e ficou de fora da disputa por medalha olímpica
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Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 04:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 04:15
O brasileiro Michel Macedo não concluiu a prova do slalom do esqui alpino masculino dos Jogos de Inverno. O atleta ficou em 37º lugar da primeira descida e não se classificou para a disputa por medalha. Na tentativa por melhorar sua posição no ranking, Michel foi para a segunda descida, mas acabou tendo uma queda e não terminou a corrida.> Brasil não avança no bobsled two-man e encerra em 29º lugar
A prova do slalom masculino do esqui alpino é disputada em duas rodadas no mesmo dia em percursos diferentes. Os 30 primeiros da primeira descida começam em ordem reversa na segunda. Os tempos são somados para determinar o pódio da modalidade. Na sequência, os demais competidores tentam melhorar sua colocação no ranking final.
O pódio da prova foi formado pelo francês Clement Noel, com a medalha de ouro; o austríaco Johannes Strolz, com a prata; e o norueguês Sebastian Foss-Selevaag, com o bronze.
Michel Macedo também ia disputar a prova do slalom gigante, porém, por ter testado positivo para Covid-19 na chegada a Pequim, ficou de fora da disputa. O atleta cumpriu os protocolos de segurança a tempo de ser liberado para competir na modalidade do slalom do esqui alpino nesta quarta-feira.
Crédito: BrasileiroMichelMacedonãoconcluiprovadoslalomnasOlimpíadasdeInverno(Foto:WanderRoberto/ANOC

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