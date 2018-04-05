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Futebol de areia

Metropolitanos Masculino e Feminino vão agitar o futebol de areia

A modalidade terá três competições importantes na Aert, em Bairro de Fátima, para diversas categorias

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 23:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 23:28
O futebol de areia capixaba terá intensas atividades neste mês de abril com a realização de três eventos importantes, com chancela da Federação de Beach Soccer do Espírito Santo (FEBSES), envolvendo atletas de variadas categorias na Arena Esportiva Aert, no Bairro de Fátima, na Serra.
O primeiro será o Festival Metropolitano nos dias 14 e 15, com participação de equipes sub-9, sub-11 (dia 14) e sub-13 (dia 15). Esta disputa, conforme o idealizador dos eventos, o tetracampeão mundial Bruno Malias terá cunho educativo, com todos os atletas recebendo medalhas e com os jogos sendo dirigidos por professores de Educação Física. Os jogos no estilo todos contra todos dentro de suas categorias, acontecerão das 8 às 12 horas.
Os outros dois eventos são os Campeonatos Metropolitanos Abertos Masculino e Feminino, previstos para acontecer também na Aert, nos dias 21 e 28 de abril e 5 de maio, com finais no dia 12 de maio. Os jogos masculinos e femininos serão realizados simultaneamente em duas quadras. Estarão em ação oito equipes, entre eles o Rio Branco Beach Soccer.
Segundo Bruno Malias, ainda há vagas para equipes femininas interessadas, que devem se inscrever até o próximo dia 10 de abril. Todas as instruções de como se inscrever, assim como ficha padrão de inscrição e documento com termos de responsabilidade, constam na página Campeonato Metropolitano de Beach Soccer 2018 no Facebook.
Os eventos envolverão escolinhas, clubes, associações, projetos esportivos e outros segmentos. Os campeões dos Metropolitanos Abertos, masculino e feminino, receberão jogo de uniforme completo para sua equipe.
Os torcedores deverão contribuir durante as rodadas com alimentos que serão repassados para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI).

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