Mestre da família Gracie cria aplicativo com mais de 60 horas de jiu-jitsu

O aplicativo de ensino de jiu-jitsu desenvolvido pelo mestre Rocian Gracie Jr., integrante da família mais tradicional da arte suave, conta com mais de 60 horas de gravação com aproximadamente 300 movimentos usados na prática da modalidade.

A metodologia de ensino de jiu-jitsu está disponível em aplicativo para Android e iOS desde março de 2022 com técnicas, passo a passo das movimentações, vídeos exclusivos de finalizações e outros pontos importantes para a evolução e graduação dos usuários.

O método é destinado a todas as faixas do jiu-jitsu e teve toda sua curadoria supervisionada e editada por Rocian Gracie Jr. Atualmente, a curadoria disponibiliza 284 vídeos no aplicativo. O material editado tem ao todo 8 horas e 40 minutos.

”Hoje no método são ensinadas 32 categorias de posições, incluindo defesa pessoal, as principais são passagem de guarda, raspagem da guarda, montada, domínio das costas, defesas e finalizações de praticamente todas as posições do jiu-jitsu”, explicou Rocian Gracie Jr.

O aplicativo está 100% em português e as gravações foram divididas em sessões de 2 a 4 horas de filmagem, e levou 4 anos para serem concluídas.

O app teve desenvolvimento de Eduardo Matano, sócio e responsável pelo conteúdo e gravações e Victor Gomes, sócio administrativo e engenheiro de sistemas com mais de 20 anos de experiência na área.

Os exames do método são realizados a cada 4 meses e para esses períodos, a equipe planeja novos conteúdos para a plataforma. ”Inclusive, vamos disponibilizar um material dedicado ao professor faixa-preta para ajudar professores e donos de academias a serem bem sucedidos com o ensino do jiu-jitsu. Seminários e até um curso de jiu-jitsu sem kimono (No Gi) têm sido idealizados para as atualizações”, revelou Eduardo Matano, um dos desenvolvedores do aplicativo.

O método Rocian Gracie Jr também pode ser aplicado pelos professores de jiu-jitsu, trazendo garantia de ótimo resultado aos alunos. O mestre da arte suave já formou mais de mil atletas pelo país e até mesmo no exterior.

”Temos um fundamento sólido e jogo completo desde a faixa-branca, evoluindo grau a grau ao mesmo tempo que o aluno ganha mais aptidão física, possibilitando ao aluno fazer gradualmente os movimentos mais avançados, o ajudando a se tornar completo e um autêntico faixa-preta de jiu-jitsu”, completou Rocian Gracie Jr.

O Método de Ensino do Jiu-Jitsu é aplicado em escolas de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Estados Unidos, Chile, Inglaterra e Portugal. A matriz da Rocian Gracie Jr. fica no bairro da Saúde, em São Paulo (SP).