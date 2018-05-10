Meninas do Vila goleiam Duque de Caxias e se recuperam no Brasileiro

Após a derrota para o América-MG, o Vila Nova voltou a vencer e se recuperou na Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2018. Na noite desta quarta-feira (09), o time capixaba goleou o Duque de Caxias, por 5 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Thais (à esquerda), Gabi e Larissa comemoraram a vitória do Vila Nova no Klebão Crédito: Paulo César/PC Esportes

Com os resultados da rodada do Grupo 1, o Vila Nova chega aos seis pontos ganhos e divide a terceira colocação com o Minas Icesp-DF. O Duque de Caxias, com a derrota, segue com apenas um ponto somado e caiu para a sexta posição.

A Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 15h, o Vila Nova-ES visita o Embu das Artes, no estádio Hermínio Espósito, em Embu, São Paulo. No mesmo dia e horário, o Duque de Caxias recebe o Napoli-SC, no Romário Faria, o Marrentão.

O jogo

Muito diferente da partida contra o América-MG, desta vez o Vila Nova conseguiu colocar a bola no chão e desde o apito inicial foi mais incisivo nas jogadas de profundidade, com Thais, Luana e Gabi Ferreira. Depois de perder pelo menos duas chances claras, ambas com Thais, o time capixaba abriu o placar com a meia Tuanny e ampliou com Luana. Na sequência, o Duque diminuiu com Lene, em cobrança de pênalti, mas antes do intervalo, Thais se redimiu e fez o terceiro do time capixaba.

Em desvantagem, o Duque foi para cima nos minutos iniciais, teve chances de diminuir o prejuízo, mas desperdiçou pelo menos duas oportunidades. Passado os sustos, em contra-ataques mortais, o Vila Nova chegou à segunda vitória no Brasileirão. Primeiro com a atacante Thais e depois com a meia Luana, que fez o seu terceiro gol na competição.

VILA NOVA 5 X 1 DUQUE DE CAXIAS

Vila Nova: Adelayne; Kamila (Andreia), Stella, Rosa e Carmen; Monique, Larissa (Fernanda), Tuanny, Luana e Gabi Ferreira; Thais (Naná). Técnico: Luciano Tadino

Duque de Caxias: Claudice; Tatá, Maria Luiza, Mística e Dyne; Caneca, Lene, Loira e Patrícia (Juliana); Andresa e Índia. Técnico: Edson Galdino

Gols: Tuanny, aos 26, Luana, aos 38, Lene, aos 40, e Thais, aos 45 minutos do 1º tempo. Thais, aos 23, e Luana, aos 35 minutos do 2º tempo.

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)

Árbitro: Raphael Garcia (ES)

Público: 219 presentes

Renda: R$ 2.360,00 presentes