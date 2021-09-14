Medina garante o tricampeonato mundial e Tati luta por taça inédita

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O rótulo de país do surfe é mais do que nunca do Brasil. Gabriel Medina bateu Filipe Toledo na decisão do WSL Finals, em Trestles, na Califórnia (EUA), nesta terça-feira, e conquistou o tricampeonato. Também foi a quinta conquista do país na competição. Tatiana Weston-Webb ainda luta pela taça contra a havaiana Carissa Moore.Vencedor em 2014 e 2018, Gabriel entrou em um grupo seleto que já contava com o tricampeões Tom Curren (EUA), Andy Irons (HAV) e Mick Fanning (AUS).

- Conquistei o meu maior objetivo no surfe. Estou chorando porque é um mix de emoções. Estou feliz, emocionado. Sou feliz de fazer parte deste time (brasileiro). Eles me puxam e eu puxo o nível deles - disse Medina.