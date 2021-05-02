Medina comanda o Brasil em etapa de mundial de surfe na Austrália

Bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina liderou a apresentação da seleção brasileira e fez o maior placar das oito classificações para o round 3 da quarta etapa do mundial WSL de Margaret River, na Austrália. Além dele, outros seis brasileiros passaram de fase: Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Peterson Crisanto, Jadson André, Mineirinho e Miguel Pupo. Apenas Alex Ribeiro tropeçou e precisará disputar a repescagem.
Como a competição foi paralisada no round 1, outros três brasileiros ainda vão entrar na água: Deivid Silva está na bateria 11, e Yago Dora e Caio Ibelli, na 12. Quem também se destacou foi o defensor do título desta etapa, John John Florence, que surfou um tubo incrível que arrancou a primeira nota 10 do ano no WSL Tour 2021. O show nas ondas enormes deve continuar na segunda-feira com a primeira chamada as 7h na Austrália, 20h deste domingo no Brasil.
Feminino
A terceira etapa da “perna australiana” começou com vitória brasileira de Tatiana Weston-Webb na primeira bateria do domingo em Main Break. Ela liquidou as australianas Keely Andrew e Macy Callaghan com dois ataques explosivos de backside numa onda que valeram nota 7,67. Essa marca só foi ultrapassada pela tetra mundial Carissa Moore, que ganhou 8,33 com um rasgadão invertendo a direção da prancha e uma batida forte na junção. Tanto a havaiana, que lidera o ranking como a vice-líder Caroline Marks e Tatiana, que está em terceiro lugar, estrearam com vitórias.
Resultados do masculinoBateria 1: Kanoa Igarashi (JPN) 10,83 x Seth Moniz (HAW) 11,43 x Alex Ribeiro (BRA) 6,00Bateria 2: Filipe Toledo (BRA) 11,50 x Peterson Crisanto (BRA) 10,10 x Connor O’Leary (AUS) 8,36Bateria 3: John John Florence (HAW) 17,50 x Michel Bourez (FRA) 12,00 x Mikey Wright (AUS) 7,50Bateria 4: Jordy Smith (ZAF) 11,27 x Jadson Andre (BRA) 7,83 x Reef Heazlewood (AUS) 7,10Bateria 5: Italo Ferreira (BRA) 13,76 x Jack Robinson (AUS) 13,43 x Jacob Willcox (AUS) 15,30Bateria 6: Gabriel Medina (BRA) 13,93 x Adriano de Souza (BRA) 10,07 x Cyrus Cox (AUS) 7,17Bateria 7: Conner Coffin (USA) 6,76 x Wade Carmichael (AUS) 9,60 x Matthew McGillivray (ZAF) 17,33Bateria 8: Griffin Colapinto (USA) 13,94 x Jack Freestone (AUS) 11,84 x Leonardo Fioravanti (ITA) 12,06Bateria 9: Ryan Callinan (AUS) 14,46 x Morgan Cibilic (AUS) 4,93 x Adrian Buchan (AUS) 7,57Bateria 10: Frederico Morais (PRT) 7,93 x Julian Wilson (AUS) 13,07 x Miguel Pupo (BRA) 11,60Bateria 11: Jeremy Flores (FRA) x Owen Wright (AUS) x Deivid Silva (BRA)Bateria 12: Yago Dora (BRA) x Caio Ibelli (BRA) x Ethan Ewing (AUS)