Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Médico campeão do Super Bowl abre mão da liga por combate à Covid-19

Canadense Laurent Duvernay-Tardif, do Kansas City Chiefs, anuncia que não disputará temporada da NFL para seguir trabalho em hospital de Montreal durante a pandemia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 20:27

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 20:27

Crédito: Reprodução/Twitter
Campeão do último Super Bowl com o Kansas City Chiefs, o canadense Laurent Duvernay-Tard anunciou na última sexta-feira que não disputará a temporada de 2020 da NFL para focar na carreira de médico e se dedicar ao combate à pandemia da Covid-19. O right guard é o primeiro atleta da liga americana a comunicar a retirada da disputa.
O jogador, de 29 anos, se formou pela McGill University, no Canadá, em 2018, e tem doutorado em Medicina. Ele atua na linha de frente em um hospital em Montreal desde abril. "Esta é uma das decisões mais difíceis que tive que tomar na minha vida, mas devo seguir minhas convicções e fazer o que acredito ser certo para mim. É por isso que decidi aceitar a Opt Out Option (opção de exclusão) negociada pela liga e pela NFLPA e oficialmente optar por ficar fora da temporada da NFL em 2020", escreveu o jogador, que falou sobre como a atuação durante a pandemia tem mudado suas concepções sobre a sociedade.
"Estar na linha de frente durante esse período me deu uma perspectiva diferente sobre essa pandemia e o estresse que ela exerce sobre os indivíduos e nosso sistema de saúde. Não posso me permitir transmitir potencialmente o vírus em nossas comunidades simplesmente para praticar o esporte que amo. Se eu correr riscos, farei isso cuidando dos pacientes", completou o atleta.
A NFL e a Associação de Jogadores da liga (NFLPA) anunciaram no mesmo dia um acordo financeiro que viabilizará o início da pré-temporada nos campings de treinamento em 28 de julho e da temporada em 10 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres
Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados