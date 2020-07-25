Médico campeão do Super Bowl abre mão da liga por combate à Covid-19

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Campeão do último Super Bowl com o Kansas City Chiefs, o canadense Laurent Duvernay-Tard anunciou na última sexta-feira que não disputará a temporada de 2020 da NFL para focar na carreira de médico e se dedicar ao combate à pandemia da Covid-19. O right guard é o primeiro atleta da liga americana a comunicar a retirada da disputa.

O jogador, de 29 anos, se formou pela McGill University, no Canadá, em 2018, e tem doutorado em Medicina. Ele atua na linha de frente em um hospital em Montreal desde abril. "Esta é uma das decisões mais difíceis que tive que tomar na minha vida, mas devo seguir minhas convicções e fazer o que acredito ser certo para mim. É por isso que decidi aceitar a Opt Out Option (opção de exclusão) negociada pela liga e pela NFLPA e oficialmente optar por ficar fora da temporada da NFL em 2020", escreveu o jogador, que falou sobre como a atuação durante a pandemia tem mudado suas concepções sobre a sociedade.

"Estar na linha de frente durante esse período me deu uma perspectiva diferente sobre essa pandemia e o estresse que ela exerce sobre os indivíduos e nosso sistema de saúde. Não posso me permitir transmitir potencialmente o vírus em nossas comunidades simplesmente para praticar o esporte que amo. Se eu correr riscos, farei isso cuidando dos pacientes", completou o atleta.