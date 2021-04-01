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Medalhista olímpico pelo Brasil, Fernando Scherer, o 'Xuxa', se mostra engajado com pacientes asmáticos

Ex-atleta olímpico de natação, 'Xuxa', como é apelidado, começou a carreira nas piscinas para superar a asma e apoia a participação popular para disponibilizar tratamentos gratuitos para doença pelo SUS...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 18:26
Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-atleta olímpico de natação, Fernando Scherer, vem se mostrando presente em causas relacionadas a asma. Isso porque, o medalhista que começou a praticar o esporte justamente para tratar a doença, está engajado em auxiliar pacientes que possuem a chamada asma grave, a conseguirem consultas públicas que possam garantir novos tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A participação da sociedade para que isso ocorra pode está disponível e pode ser feita até a próxima terça-feira, dia 6 de abril.Em pronunciamento, o ex-nadador fez questão de ratificar a importância do assunto, principalmente quando se trata de casos mais sérios. Além disso, Fernando afirmou que tratamentos são a melhor alternativa para devolver a qualidade de vida aos pacientes que sofrem com a doença.
- Quem tem asma, principalmente a forma grave, sabe bem o que é lidar com o problema. Ter a chance de conseguir acesso a terapias modernas que lhes devolvam a qualidade de vida é tudo que esses pacientes sonham e precisam - afirmou 'Xuxa'.
Fernando Scherer é um dos maiores nomes do esporte brasileiro e multicampeão nas piscinas. Assim, 'Xuxa' é detentor de duas medalhas olímpicas de bronze, em Atlanta, nos Estados Unidos (EUA), e em Sidney, na Austrália, em 2000. Além disso, Scherer tem sete medalhas de ouro em jogos Pan-Americanos.

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