Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Medalhista olímpico Felipe Kitadai anuncia aposentadoria do judô

Judoca brasileiro, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Londres-2012, encerra ciclo como atleta para assumir posto de treinador da seleção júnior da Áustria
...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 18:52
O judoca Felipe Kitadai anunciou o a aposentadoria dos tatames nesta quarta-feira. Medalhista olímpico de bronze em Londres-2012, o brasileiro assumirá uma nova função, após ser convidado pela Federação Austríaca de Judô para assumir o posto de treinador da seleção júnior (Sub-21) da Áustria. "Agora, chegou a hora de seguir em frente. Estou diante de novos desafios. Encerro minha carreira de atleta e assumo uma nova empreitada. De coração, serei eternamente grato ao judô”, escreveu em carta de despedida.
“Conquistei muito mais que medalhas e títulos. Fiz amigos, construí uma família e criei laços que nunca mais vão se desfazer. Fui muito feliz, me diverti muito com o judô e espero ter, com meu trabalho e dedicação, contribuído na história desse esporte fantástico", disse Felipe.
Na Seleção Brasileira, Kitadai fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do judô brasileiro, defendendo as cores do Brasil ao lado de outros grandes atletas, como Luciano Corrêa, Tiago Camilo, Leandro Guilheiro, Rafael Silva e Charles Chibana, seu grande parceiro.
Foram 13 anos vestindo o judogi do Brasil e representando o país sempre com muita coragem, honra e superação. Seu estilo de luta agressivo, técnico e incansável o fez conquistar, além da medalha olímpica, sete títulos continentais e mais de uma dezena de medalhas em etapas do Circuito Mundial IJF.
Em 2010, ainda iniciando sua caminhada com a seleção, ele chocou o mundo do judô ao vencer uma das lendas da modalidade, o japonês Tadahiro Nomura, único tricampeão olímpico de judô, na Copa do Mundo de Roma.
Em 2011, ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e, finalmente, em 2012, veio a consagração nos Jogos de Londres com a medalha conquistada no dia de seu aniversário.
Kitadai ainda representou o Brasil nos Jogos do Rio 2016 e ficou em sétimo lugar após cair na repescagem. Especialista em superação, ele acreditou até o último hajime que poderia classificar-se também para os Jogos de Tóquio. Em 2019, venceu de forma contundente o Grand Slam de Baku e conseguiu o único resultado que o classificaria para o Mundial de Tóquio. Mas, com o adiamento dos Jogos o caminho ficou mais difícil para o judoca e ele não conseguiu chegar a sua terceira participação olímpica.
A última competição de Felipe Kitadai pela seleção brasileira foi o Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, em março de 2021.
Crédito: MedalhistaolímpicoFelipeKitadaiconquistouobronzeemLondres(Foto:MarcioRodrigues/CBJ/Fotocom

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados