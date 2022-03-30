Medalhista olímpico Felipe Kitadai anuncia aposentadoria do judô

O judoca Felipe Kitadai anunciou o a aposentadoria dos tatames nesta quarta-feira. Medalhista olímpico de bronze em Londres-2012, o brasileiro assumirá uma nova função, após ser convidado pela Federação Austríaca de Judô para assumir o posto de treinador da seleção júnior (Sub-21) da Áustria. "Agora, chegou a hora de seguir em frente. Estou diante de novos desafios. Encerro minha carreira de atleta e assumo uma nova empreitada. De coração, serei eternamente grato ao judô”, escreveu em carta de despedida.

“Conquistei muito mais que medalhas e títulos. Fiz amigos, construí uma família e criei laços que nunca mais vão se desfazer. Fui muito feliz, me diverti muito com o judô e espero ter, com meu trabalho e dedicação, contribuído na história desse esporte fantástico", disse Felipe.

Na Seleção Brasileira, Kitadai fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do judô brasileiro, defendendo as cores do Brasil ao lado de outros grandes atletas, como Luciano Corrêa, Tiago Camilo, Leandro Guilheiro, Rafael Silva e Charles Chibana, seu grande parceiro.

Foram 13 anos vestindo o judogi do Brasil e representando o país sempre com muita coragem, honra e superação. Seu estilo de luta agressivo, técnico e incansável o fez conquistar, além da medalha olímpica, sete títulos continentais e mais de uma dezena de medalhas em etapas do Circuito Mundial IJF.

Em 2010, ainda iniciando sua caminhada com a seleção, ele chocou o mundo do judô ao vencer uma das lendas da modalidade, o japonês Tadahiro Nomura, único tricampeão olímpico de judô, na Copa do Mundo de Roma.

Em 2011, ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e, finalmente, em 2012, veio a consagração nos Jogos de Londres com a medalha conquistada no dia de seu aniversário.

Kitadai ainda representou o Brasil nos Jogos do Rio 2016 e ficou em sétimo lugar após cair na repescagem. Especialista em superação, ele acreditou até o último hajime que poderia classificar-se também para os Jogos de Tóquio. Em 2019, venceu de forma contundente o Grand Slam de Baku e conseguiu o único resultado que o classificaria para o Mundial de Tóquio. Mas, com o adiamento dos Jogos o caminho ficou mais difícil para o judoca e ele não conseguiu chegar a sua terceira participação olímpica.

A última competição de Felipe Kitadai pela seleção brasileira foi o Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, em março de 2021.