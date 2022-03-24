Medalhista olímpica Ana Marcela Cunha é campeã na Copa Europeia de Águas Abertas

Atual medalhista de ouro da maratona aquática, Ana Marcela Cunha foi campeã da prova de 10km da etapa de Eliat, em Israel, da Copa Europeia de Águas Abertas. Ela completou a prova em 2h06m01s.A francesa Oceane Cassignol ficou com a segunda colocação e a italiana Ginevra Tadeucci completou o pódio da competição, que é organizada pela Liga Europeia de Natação. Ana Marcela é a única brasileira inscrita no torneio.Eleita sete vezes melhor do mundo nas águas abertas, a atleta é pentacampeã do Circuito Mundial de maratona aquática. Além da medalha de ouro nos jogos de Tóquio, ela também soma 12 medalhas em Campeonatos Mundiais e um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.