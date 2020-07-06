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Medalhista e dirigentes debatem auxílio ao esporte na pandemia

PL 2824/2020, que será votado na quinta-feira, prevê ações emergenciais para o setor durante a pandemia, como complementação de um salário mínimo para os informais...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:02

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:02

Crédito: Divulgação
A atleta olímpica Kelly Müller, idealizadora e ​CEO da OGA – Organization Global Alliance, recebe nesta segunda-feira, às 18 horas, em seu talk show na Rede de Comunicação Esportiva, o remador paralímpico Estevão Lopes, a jornalista Marta Teixeira, o radialista esportivo Max David, o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomasini, e o secretário geral da Confederação Brasileira de Basquetebol, Carlos Fontenelle, para debater a PL 2824/2020, que será votada na próxima quinta-feira, na Câmara dos Deputados.
A medida prevê ações emergenciais para o setor durante a pandemia da COVID-19, como complementação de um salário mínimo para os informais do setor, limitado a renda de dois salários, a prorrogação por um ano a aplicação, realização e prestação de contas de projetos da lei de incentivo e permite que os impostos possam ser pagos em 12 meses. Competições e treinamentos só poderão iniciar mediante regulamentação do Ministério da Saúde. E, por fim, a PL 2824/2020 pede que durante a pandemia, não poderá ser cortada água, energia e serviços de telecomunicações das empresas que atuam no setor.
Para Kelly Müller, será um grande prazer poder unir seu programa de rádio com a OGA nesta ação que busca levar informação a atletas e demais profissionais da indústria esportiva.
- Quando começarmos a entender o poder de unir as necessidades com quem tem o poder da caneta o esporte brasileiro será reconhecido como um grande mercado empregador em crescimento e tudo levará ao desenvolvimento do país. Convoco a todos para nos acompanhar nas plataformas digitais OGA e juntos ajudarmos a melhorar os acessos à prática de esporte, que sempre gera saúde e bem estar – declara Kelly Müller.
O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomasini, destaca a importância do apoio à aprovação do PL 2824/2020.
- Além dos benefícios que o projeto do Deputado Felipe Carreras apresentou, temos a certeza de que o substitutivo do Deputado Alexandre Frota (relator do PL na Câmara dos Deputados) proporcionará grandes avanços, tanto na manutenção no período da pandemia como no momento pós-pandemia, fazendo com que o esporte brasileiro saia fortalecido desse momento. O envolvimento dos atletas é fundamental para neste momento – afirma João Tomasini.
Segundo o secretário geral da Confederação Brasileira de Basquetebol, Carlos Fontenelle, “cada vez mais, é fundamental que todas as partes interessadas, particularmente os atletas, no desenvolvimento do esporte nacional conheçam as leis e portarias, e que possam opinar e participar da definição do futuro desta importantíssima indústria em nosso país".
Estevão Lopes, atleta paralímpico, ressaltou a pressa na votação da PL 28/2020.
- Nosso debate no programa da Kelly é super importante, pois o esporte tem pressa. O projeto de lei 2824/2020 vem para garantir alguns direitos essenciais não só para nós atletas, mas para várias outras categorias envolvidas com o esporte, medidas emergenciais para o atual momento crítico que estamos passando. O debate vem para elucidar e esclarecer as dúvidas relacionadas ao projeto. Essa é uma das diretrizes da OGA, devemos politizar os nossos atletas. A OGA mais uma vez saindo na frente – completou Estevão Lopes.
O radialista Max David também fala da importância da votação da PL:
- Fico muito agraciado pelo convite em participar do debate sobre a PL 2824/2020 e destaco o quão é importante, nestes tempos em que estamos vivendo, será debatermos e unir ainda mais nossos ideais, pois o esporte brasileiro tem pressa.
Na opinião da jornalista Marta Teixeira, é fundamental que todos os segmentos ligados ao esporte se interessem e se envolvam na discussão da PL2824/2020.
- Não apenas por causa do momento delicado que o país atravessa, mas principalmente em função dos reflexos que a situação atual pode produzir no futuro do esporte nacional.
A próxima ação da OGA será uma live no Instagram da entidade com o ex-atleta olímpico Lars Grael, que participou de quatro olimpíadas pela seleção brasileira de vela, e a ex-nadadora Fabíola Molina. O papo será sobre trajetória esportiva e política, nesta terça-feira, às 17 horas.

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