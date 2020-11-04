Mayra Aguiar vira preocupação para Tóquio após lesão grave no joelho

Crédito: Rafal Burza / CBJ

Uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida na reta final da Missão Europa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) complicou a situação da judoca Mayra Aguiar na luta por uma medalha nos Jogos de Tóquio, em julho do ano que vem.

A judoca passou por uma cirurgia em outubro e pode ficar fora dos tatames por cerca de seis meses. A informação foi publicada pelo "Olhar Olímpico".

Quinta colocada no ranking mundial da categoria até 78kg, a gaúcha de 29 anos terá de lutar contra o tempo na recuperação e corre o risco de só voltar a competir somente na Olimpíada.

Ela ainda não confirmou a classificação, mas, ainda que não volte a lutar até lá, é improvável que fique fora dos Jogos.

Mayra busca a terceira medalha olímpica, após levar um bronze em Londres-2012 e outro no Rio-2016. Ela tem sete medalhas em Mundiais, sendo duas de ouro.

O problema da atleta da Sogipa não é o único na Seleção de judô que foi à Europa na missão do COB. Gabriela Chibana, do Pinheiros, precisou operar o ligamento cruzado anterior do joelho e Alexia Castilho, colega de Mayra no clube de Porto Alegre, passou por procedimento por lesão muscular na coxa.