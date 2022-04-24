Max Verstappen, Elaine Thompson e seleção italiana faturam o Laureus. Lewandowski é premiado por recorde

Os vencedores do Laureus World Sports Awards 2022 foram anunciados em uma cerimônia digital realizada em Sevilha. O campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen e a velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah levaram os troféus de esportista do ano no masculino e no feminino, respecrivamente.

A premiação reconhece as maiores conquistas esportivas de 2021, das quais um dos destaques foi a vitória na Eurocopa da Seleção Italiana de Futebol Masculino, rendendo a ela seu segundo Laureus Team of the Year Award . Outra honraria foi dada à sensação global do tênis, Emma Raducanu, que recebeu o Laureus Breakthrough of the Year Award após sua vitória no US Open, aos 18 anos de idade.

A Laureus World Sports Academy também homenageou três gigantes do esporte: Tom Brady, sete vezes vencedor do Super Bowl, ficou com o Laureus Lifetime Achievement Award; Robert Lewandowski, que, entre outras conquistas, quebrou o longevo recorde de gols de Gerd Muller na Bundesliga, recebeu o Laureus Academy Exceptional Achievement Award; e Valentino Rossi, piloto de motociclismo extremamente popular, agraciado com o Laureus Sporting Icon Award, depois de se aposentar em novembro ao fim de uma carreira de 25 anos.Max Verstappen, que garantiu seu primeiro Campeonato Mundial no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em dezembro, celebrou o prêmio.

- Fiquei muito feliz, é claro, mas foi muito trabalho duro, além de anos de preparação. Estou extremamente orgulhoso. Desde criança, eu sonhava em estar no degrau mais alto e ganhar o campeonato. E disse ao meu pai [o ex-piloto de Fórmula 1, Jos Verstappen]: ‘Conseguimos! Foi para isso que trabalhamos todos esses anos, e agora estamos aqui, nós dois, com todas as memórias, todos os anos viajando por toda a Europa, buscando nosso objetivo, que foi alcançado. Sou o primeiro piloto holandês a vencer o Campeonato Mundial, e a reação na Holanda foi incrível, de todos os jornais e fãs. É uma coisa que jamais esqueceremos. Significa muito receber este prêmio, um dos mais conceituados do mundo, e estou extremamente feliz - falou o piloto.

Emma Raducanu recebeu, por aclamação, o Laureus Breakthrough of the Year Award, depois de se tornar a primeira classificada de um “qualifying” a conquistar um Grand Slam. A britânica passou por três rodadas da etapa qualificatória e sete partidas da chave principal do US Open sem perder um set. O torneio, realizado em Nova York, foi apenas seu segundo evento de Grand Slam.

Depois de ser agraciada com a estatueta Laureus, Emma recebeu uma mensagem de vídeo da estrela do tênis e membro da Laureus Academy, Li Na, uma de suas inspirações.

- Muito obrigada, Li Na. Você foi um modelo de conduta durante toda a minha carreira. E este foi um grande ano. Obrigada a todos os membros da Laureus Academy por votarem em mim. Também quero, de verdade, parabenizar a todos os outros indicados.

A ganhadora do Laureus World Comeback of the Year foi a estrela do skate Sky Brown, que sofreu uma fratura no crânio ao cair de cabeça de um half-pipe durante uma sessão de treinamento, em junho de 2020. A skatista nipo-britânica chegou ao hospital desacordada, mas se recuperou totalmente e conseguiu competir nas Olimpíadas. Com 13 anos e 28 dias, terminou em terceiro lugar na final do skate feminino de parque e conquistou a medalha de bronze, tornando-se a mais jovem medalhista olímpica da Grã-Bretanha.

Bethany Shriever, da Grã-Bretanha, sagrou-se Laureus Action Sportsperson of the Year depois de conquistar, no mesmo ano, as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial de BMX. Em Tóquio, para ganhar a medalha de ouro, precisou superar a bicampeã olímpica Mariana Pajon. Antes das Olimpíadas, a professora assistente de 22 anos teve que arrecadar 50 mil libras esterlinas em financiamento coletivo para bancar sua própria campanha de qualificação, depois de a agência UK Sport ter cortado seu apoio.

O cadeirante suíço Marcel Hug foi eleito Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability pela segunda vez após ganhar quatro medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nas categorias 800, 1.500 e 5.000 metros, além da maratona. E estabeleceu o recorde mundial nos 1.500 metros e o recorde paralímpico nos 5.000 metros. Em uma temporada impressionante, Marcel também venceu as maratonas de Berlim, Nova York e Boston de 2021.

Considerado o maior quarterback de todos os tempos, Tom Brady foi homenageado com o Laureus Lifetime Achievement Award, em reconhecimento a sua extraordinária carreira. Em 2021, o norte-americano atingiu o recorde de sete títulos do Super Bowl, dessa vez jogando com o Tampa Bay Buccaneers. No total, Brady tem dez participações na grande final do futebol americano. Suas primeiras seis conquistas foram com o New England Patriots.

A brilhante carreira de Brady tem sido um excelente exemplo de notável longevidade em um esporte tão difícil. Ele é o único quarterback a ganhar um Super Bowl em três décadas diferentes. Aos 43 anos e 188 dias, tornou-se o jogador mais velho a conquistar o título como quarterback titular e a ser eleito MVP do Super Bowl.

- Eu jogo futebol americano há 31 anos. Tive a sorte de me apaixonar por esse esporte, que me presenteou com tantos momentos inesquecíveis. Esta premiação foi criada no ano 2000, quando Nelson Mandela afirmou que ‘o esporte tem o poder de mudar o mundo’, e eu concordo totalmente com isso. O esporte transcende fronteiras, raças, religiões e etnias. Aproxima as pessoas de forma muito positiva. Na minha opinião, ele traz à tona o melhor de cada um de nós. Em 2000, Pelé foi agraciado com este prêmio. No ano passado, foi a vez de Billie Jean King. Duas pessoas que sempre admirei. Portanto, agradeço do fundo do meu coração. É realmente incrível receber essa honra esta noite - afimrou Brady.

O Laureus Sport for Good Award foi concedido ao Lost Boyz Inc., programa de beisebol juvenil de Chicago que está transformando alguns dos bairros mais perigosos da cidade. O objetivo é diminuir a violência, melhorar as condições sociais e emocionais e fornecer oportunidades financeiras e acadêmicas para os jovens da comunidade de South Shore por meio de treinamentos e competições de beisebol.

Valentino Rossi, lenda italiana do motociclismo, encerrou a carreira no final da temporada 2021 da MotoGP. Com nove Campeonatos Mundiais no currículo, obteve 115 vitórias e 235 pódios. Ele é o único piloto a conquistar títulos mundiais nas categorias 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP. Esta é sua terceira estatueta Laureus. Rossi ganhou o Laureus Spirit of Sport Award em 2006 e o Laureus Comeback of the Year Award em 2011.

- O fato de este prêmio ser concedido por lendas do esporte o torna mais especial. Em 2006, estive em Barcelona [na cerimônia do Laureus Awards] e conheci muitos dos meus ídolos, o que foi incrível. Já recebi dois prêmios da Laureus Academy, portanto, tenho que agradecer a todos por isso. É muito legal. Tive sorte por ter alcançado tantas conquistas de peso na minha carreira. As vitórias certamente são importantes, mas acho que o mais importante é que muita gente conheceu a MotoGP e começou a seguir o motociclismo por minha causa. Este é o esporte que amo e estou muito orgulhoso disso - disse Rossi.Confira a lista completa dos vencedores