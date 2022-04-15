Matheus Gonche se coloca entre os melhores nas provas olímpicas do borboleta

O desempenho do nadador Matheus Gonche no Troféu Brasil de natação, disputado no início de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ), recebeu elogios da imprensa especializada na modalidade.

O nadador de Resende (RJ) foi escolhido pelo Grupo SwimChannel como o melhor do evento entre os homens. Na versão feminina, a vencedora foi Stephanie Balduccini, do Paineiras.

Na tradicional competição nacional, o jovem do Sesi-SP venceu as duas principais provas do borboleta, que são 100 m e 200 m. As duas vitórias não só classificaram Matheus Gonche para o Mundial de Desportos Aquáticos de Budapeste, mas também foram importantes para deixar o nadador de Resende (RJ) entre os Top-10 nas duas distâncias, com as marcas de 51s60 nos 100 m borboleta e 1min56s30 nos 200 m borboleta.

Ambas são as sétimas do mundo no levantamento divulgado pela Best Swimming, mas vale lembrar que as principais seletivas do mundo ainda não foram realizadas. O Mundial da Hungria será disputado de 18 de junho a 3 de julho.

Matheus Gonche já retornou aos treinamentos em São Bernardo do Campo (SP) com Fernando Vanzella visando as próximas competições da temporada da natação brasileira e internacional.

- Estar entre os melhores no borboleta mostra a evolução técnica que tive nos últimos anos. Também me dediquei muito, sempre no peso certo e com um volume de treinamentos adequado para essa fase da minha carreira - explicou Gonche.

Na prova dos 200 m borboleta do Troféu Brasil, Matheus fez o quinto melhor tempo da história da natação brasileira na distância, o que garantiu seu primeiro Campeonato Mundial absoluto da carreira depois de estrear na Seleção Absoluta nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Antes do Mundial de Budapeste, Matheus Gonche deve nadar uma das etapas do Circuito Mare Nostrum e um camping de treinamento em Portugal.

Brasileiros no Top 10 de 2022 no ranking mundial:

1º do mundoJoão Gomes Jr. nos 50 metros peito 26.62Nicholas Santos nos 50 metros borboleta 22.73

4º do mundoCaio Pumputis nos 50 metros peito 27.09

5º do mundoGuilherme Basseto nos 50 metros costas 24.90

6º do mundoFernando Scheffer nos 200 metros nado livre 1:46.18Guilherme Costa nos 800 metros nado livre 7:52.40Felipe França nos 50 metros peito 27.11

7º do mundoGuilherme Costa nos 1500 metros nado livre 15:06.91Gabriel Santos nos 50 metros borboleta 23.40Matheus Gonche nos 100 metros borboleta 51.60Matheus Gonche nos 200 metros borboleta 1:56.30

8º do mundoFelipe Ribeiro nos 100 metros livre 48.41Guilherme Caribé nos 50 metros borboleta 23.42

9º do mundoLuiz Gustavo Borges nos 50 metros nado livre 22.00Guilherme Costa nos 400 metros nado livre 3:47.42Caio Pumputis nos 200 metros medley 1:59.10Viviane Jungblut nos 1500 metros nado livre 16:19.62