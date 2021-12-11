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Matheus Gonche encerra Brasileiro Sênior com quatro medalhas

Atleta olímpico encerrou calendário oficial de competições no Rio de Janeiro (RJ)
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 19:05

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 19:05

O atleta olímpico Matheus Gonche encerrou o ano de competições oficiais com quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Sênior, o Troféu Daltely Guimarães, realizado na piscina do Clube de Regatas do Flamengo no Rio de Janeiro (RJ).
Na competição, que terminou neste sábado (11), o atleta natural de Resende (RJ) conquistou dois ouros em provas individuais: 100 metros e 200 metros borboleta, além da medalha de ouro no revezamento 4x200m livre e o bronze no revezamento 4x100m livre, com o time do SESI SP.
Além das provas de borboleta, sua especialidade, o nadador aproveitou a oportunidade e voltou a competir os 100 e 200 metros crawl.
"Gostei bastante do Campeonato, nadei provas diferentes, 100 m e 200 metros livre, foram tempos bastante satisfatórios já que fazia tempo que eu não nadava essas provas e foi uma oportunidade que eu tive de retornar a nadar crawl".
"No período da manhã fiz um bom tempo no 100 m borboleta e garanti o ouro, no período da tarde tive oportunidade de nadar novamente melhorando ainda mais, conseguindo fazer o meu terceiro melhor tempo da vida. Fiquei bem feliz, assim como os 200 metros borboleta, também fiquei muito satisfeito com o resultado", comentou Matheus.
Esta foi a última competição oficial do ano para o atleta que participa neste domingo (12) da Travessia Poliana Okimoto, a convite da medalhista olímpica.
"Estou empolgado com a competição deste domingo. Espero me divertir, encontrar amigos, conhecer gente nova e curtir o ambiente da prova", finalizou Gonche, que já viajou para o Guarujá (SP).
Em 2021, o nadador conquistou quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Cali, na Colômbia, no início do mês. Ele venceu os 200 metros borboleta e ficou em segundo lugar na prova dos 100 metros borboleta, além de ter ajudado o time brasileiro a conquistar o ouro no revezamento 4x100 metros medley misto e a prata no 4x100 metros medley masculino.
Na seletiva olímpica, realizada em abril, Matheus Gonche nadou a prova dos 100 metros borboleta em 51s94, abaixo do índice de 51s96, e conquistou a vaga para seus primeiros Jogos Olímpicos da carreira, realizado em Tóquio
Crédito: MatheusGoncheconquistouquatromedalharnoBrasileirãoSênior(Foto:RicardoSodré/SSPRESS/CBDA

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