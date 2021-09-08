Matheus Gonche é convocado para os Jogos Pan-Americanos Júnior

Crédito: Divulgação/On Board Sports

O nadador Matheus Gonche está na lista de convocados para os Jogos Pan-Americanos Júnior, evento que será realizado entre os dias 26 e 30 de novembro em Cali, na Colômbia.

O nadador de 22 anos foi convocado pela primeira para o torneio pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), depois de seu desempenho na Seletiva Olímpica brasileira.

Na seletiva, em abril, o atleta de Resende (RJ) nadou a prova dos 100m borboleta em 51s94, abaixo do índice de 51s96, e conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, além de ter nadado abaixo do índice para o Pan-Americano Júnior.

- Estou muito feliz com essa convocação, meu primeiro Pan, não é o Pan absoluto ainda, mas é mais uma competição que servirá como a minha consolidação. Estou focado no resultado e muito feliz de estar dentro da Seleção Brasileira - comentou Matheus.

Especialista no nado borboleta desde as categorias de base, ele foi nove vezes campeão brasileiro nos 200m borboleta e oito vezes dos 100m borboleta, além de diversos títulos brasileiros e estaduais nestas e em outras provas.

Neste ano, ele se consolida como um dos nomes recorrentes na Seleção, seja ela de base ou absoluta.

- Com certeza eu vou estar treinando muito forte até novembro para garantir um bom resultado e ganhar uma medalha para o Brasil - finalizou o nadador Matheus Gonche.