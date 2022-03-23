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Mateus Castro celebra primeiro gol da temporada e comemora 10 anos de carreira: 'Felicidade imensa'

Brasileiro balançou as redes pela primeira vez em 2022 no último domingo, no empate do Nagoya Grampus com o Kashiwa Reysol...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 14:48

Publicado em 23 de Março de 2022 às 14:48

O meia-atacante Mateus Castro balançou as redes pela primeira vez em 2022 no último domingo, no empate do Nagoya Grampus com o Kashiwa Reysol, em 1 a 1. De quebra, o brasileiro comemorou na segunda-feira dez anos de estreia no futebol profissional.- Fico feliz com o primeiro gol. Tenho certeza que será apenas o primeiro de muitos. Tento ajudar a equipe ao máximo, e é isso que vou seguir fazendo - disse o camisa 10, antes de completar:
- Dez anos como jogador profissional é outra marca que me deixa feliz. É uma felicidade imensa. É a prova de que meu trabalho vem sendo feito da melhor maneira possível, são 10 anos de profissionalismo, de muita entrega e dedicação, e espero seguir assim - falou o jogador.
A estreia do brasileiro aconteceu há dez anos, quando fez seu primeiro jogo pelo Itabuna, diante do Camaçari. De lá para cá, Mateus acumula passagens pelo futebol japonês, vestindo as cores do Omiya Ardija, Yokohama Marinos e Nagoya Grampus.
São três títulos conquistados ao longos destes anos: a Liga Japonesa, em 201, a Copa da Liga Japonesa, em 2021, e a taça da Segunda Divisão do Japão, em 2015.
Crédito: MateusCastrocelebraseuprimeirogoldatemporada(Foto:Divulgação

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