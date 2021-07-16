Matej Mohoric vence a 19ª etapa do Tour de France

Crédito: Dario BELINGHERI / POOL / AFP

Nesta sexta-feira, esloveno Matej Mohoric, da Bahrain Victorious, venceu a 19ª etapa do Tour de France, em Libourne. Na etapa, Mohoric fez os mais de 200 km em 4 horas 19 minutos e 17 segundos. Logo atrás, na segunda colocação, chegou o francês Christophe Laporte, com 58 segundos de distância, e, na terceira posição, o dinamarquês Casper Pedersen.

> Quais são as maiores chances de medalha do Brasil em Tóquio? Confira!

- Não acredito. Quando vi esses caras irem, fiz um grande esforço para voltar. Nunca desisti. Eu estava realmente no meu limite e realmente dei tudo de mim - disse Mohoric.A duas provas do final, se confirma a "supremacia" da Eslovênia na competição. O compatriota Tadej Pogacar, da UAE Team Emirates, que, inclusive, venceu a 17ª e a 18ª etapa, lidera a tradicional camisa amarela. O site da competição brincou com o domínio dos eslovenos e disse que “se não é Tadej, é Matej”.

Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, Pogačar domina a camisa amarela (líder da classificação individual), a camisa de bolinhas (líder das montanhas) e, também, a camisa branca (mais jovem). Por outro lado, o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos).

> Veja a tabela do Brasileirão

CONFIRA AS PRÓXIMAS ETAPAS

Etapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individual