Mata-Mata dá o tom na Taça EDP das Comunidades

Chegou a hora da verdade na Taça EDP das Comunidades. Para este fim de semana, a disputa é mata-mata com a realização das oitavas de final. Neste sábado (26), às 8h, entram em campo quatro times para disputar duas partidas: Muquiçaba x Normília da Cunha (no campo do Palmeiras, em Porto de Santana, Cariacica) e Rio Marinho x Itararé (no campo do Guarani, em Jacaraípe, Serra).

Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação

A partir das 9h, disputam vaga Jardim Botânico x Nova Rosa da Penha, no campo de Porto de Santana, e Caieiras Velha x Planalto Serrano, em Jacaraípe. Ilha das Flores joga contra Santa Rita e São Pedro IV contra Alagoano, ambos às 10h, em Porto de Santana e Jacaraípe, respectivamente. Fecham a rodada, a partir das 11h, São João Batista x Porto de Santana, jogando em casa, e Praia Grande contra Vila Nova de Colares, no campo de Jacaraípe.

O evento, que está acontecendo desde o dia 12 deste mês, em toda Grande Vitória, reuniu 32 comunidades, todas selecionadas na primeira etapa do projeto.

Segundo Marcelo Siqueira, diretor-geral da Central das Comunidades, realizadora do projeto, por meio do esporte, os jovens têm oportunidades. Eles também participam das ações propostas pelo projeto, interagem com outras comunidades e desenvolvem o senso de responsabilidade, lembrou.