Martine Grahel e Kahena Kunze assumem liderança na etapa de Hyeres do Circuito Mundial de Vela

A dupla brasileira fecha a etapa classificatória de Hyeres em primeiro lugar. Nesta sexta, disputando as últimas regatas antes da medal race, as bicampeãs olímpicas garantiram dois segundo lugar e um primeiro lugar nas regatas do dia. Neste sábado disputam a medal com as outras nove primeiras colocadas da classe.- Eram as três últimas regatas antes da medal, ainda tinha ponto em jogo. E a gente vai disputando ponto a ponto para chegar bem na medal - comenta Kahena.