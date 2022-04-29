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Martine Grahel e Kahena Kunze assumem liderança na etapa de Hyeres do Circuito Mundial de Vela

Dupla campeã olímpica soma 56 pontos perdidos antes da medal race...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 19:36

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 19:36

A dupla brasileira fecha a etapa classificatória de Hyeres em primeiro lugar. Nesta sexta, disputando as últimas regatas antes da medal race, as bicampeãs olímpicas garantiram dois segundo lugar e um primeiro lugar nas regatas do dia. Neste sábado disputam a medal com as outras nove primeiras colocadas da classe.- Eram as três últimas regatas antes da medal, ainda tinha ponto em jogo. E a gente vai disputando ponto a ponto para chegar bem na medal - comenta Kahena.
+Veja como é a relação de Arthur Aguiar com o esporte
Martine e Kahena somam 56 pontos no total. As suecas Vilma Bobeck e Rebecca Neltzer somam 65 pontos, em segundo lugar, e as norte americanas, Stephanie Roble e Margareth Shea, chegam em terceiro, com 67 pontos.
Crédito: MartineGraeleKahenaKunzeassumemliderançaemHyeres(Foto:Divulgação/FFVoile

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