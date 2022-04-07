Martine Grael e Kahena Kunze ocupam segundo lugar na Espanha

Após três dias de regatas no Trofeo Princesa Sofia, em Palma de Maiorca (ESP), as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze aparecem em segundo lugar na competição.

Com oito provas disputadas, as brasileiras somam 37 pontos, após uma bela recuperação nesta quinta-feira. Depois de um primeiro dia com uma vitória, um 2º lugar e um 6º, as bicampeãs olímpicas de 49erFX abriram a quarta-feira com um 15º lugar (descartado até o momento) e mais uma vitória.

> Stephen Curry não está interessado em jogar com LeBron

Na quinta-feira, a dupla fez um nono lugar, um 15º, um 2º e encerrou o dia com uma vitória. Em primeiro lugar, estão as holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz, com 28 pontos perdidos, e em terceiro aparecem as suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, com 43 pontos perdidos.

Com 56 barcos correndo na classe 49erFX, a organização do evento separou as velejadoras em duas flotilhas. Estão previstas 12 regatas classificatórias até esta sexta-feira, e a Regata da Medalha será disputada no sábado.

O Trofeo Princesa Sofia é a primeira regata de qualificação para a Hempel World Cup Series 2022, organizada pela World Sailing, a Federação Internacional de Vela. As equipes estão estreando na competição o novo equipamento de regulação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em que se destaca a incorporação de velas de tecnologia 3Di.