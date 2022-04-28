Martine Grael e Kahena Kunze assumem quarto lugar na França

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze assumiram nesta quinta-feira a quarta colocação da classe 49erFX na Semana de vela de Hyères, na França, evento que reúne as principais duplas na corrida olímpica de Paris-2024. O campeonato vai até sábado, quando realizam a medal race.
+ Com torcida de Neymar e Medina, Paulo André muda de patamar no BBB e pode dar luz ao atletismo
A dupla somou no dia um 11º, um segundo e um terceiro lugar. Até o momento, foram 12 regatas, e elas garantiram cinco vezes as primeiras posições de chegadas.
Na classificação geral, a dupla sueca formada por Vilma Bobeck e Rebecca Netzler ocupa a liderança, seguida por Stephanie Roble e Margareth Shea, dos Estados Unidos, e Isaura Maenhaut e Anouk Geurts, da Bélgica. As norueguesas Helene Noess e Marie Ronningen, que ficaram na liderança nos primeiros dias, caíram para sexto lugar.
As brasileiras se recuperaram no campeonato após um início difícil. No primeiro dia, elas somaram um oitavo lugar e um 13º lugar, abrindo em 24º no geral.
Bruno Lobo, da Fórmula Kite masculina, se manteve no 18ª após 16 regatas. Maximilian Maeder, de Singapura, é o líder. No feminino, Maria do Socorro Reis perdeu uma posição e foi para o 33º lugar após 16 regatas na Semana Olímpica de Vela em Hyères.