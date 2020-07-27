Martine e Kahena iniciam treinos em Portugal após testarem para Covid-19

Crédito: Alexandre Castello Branco/COB

As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, da classe 49er FX, iniciaram os treinamentos com o Time Brasil na Missão Europa, após testarem negativo para o novo coronavírus. A dupla desembarcou em Lisboa no último sábado, realizou uma série de ajustes no barco e já está treinando em Cascais, cidade situada a 25km da capital Lisboa.

- Cascais é um lugar incrível para velejar. As condições no verão são muito boas, com ventos fortes e ondas. Fora que as pessoas nos recebem muito bem aqui. É tudo já visando a nossa preparação para Tóquio - disse Kahena, que retorna a Cascais após um ano, quando se preparou para os Jogos Pan-americanos Lima 2019 e para o evento-teste dos Jogos Olímpicos na cidade portuguesa.

Com a chegada de Martine e Kahena a Portugal, o Time Brasil conta agora com 74 atletas na Missão Europa e tem as quatros bases ocupadas (Rio Maior abriga o boxe, o nado artístico e a natação; a ginástica artística e a rítmica estão em Sangalhos; e o judô treina em Coimbra).

- Estamos bastante animadas com essa nova etapa. Uma vez na Europa, teremos mais oportunidades de treinar com outras duplas e participar de alguns campeonatos. É importante para não perdermos o ritmo de regata - comemora Kahena.

As velejadoras, que passaram por dois exames de Covid-19 antes de serem liberadas para treinar em Cascais (um no Brasil e outro em Portugal), estavam na Europa quando a pandemia começou. Na época, elas precisaram retornar correndo ao país natal.

- Voltamos da Espanha quando a Europa estava prestes a fechar. Nós já tínhamos tudo planejado, e foi tenso receber a notícia que precisávamos voltar imediatamente. Aí nos readaptamos para treinar em casa e tentamos manter a cabeça tranquila. Só conseguimos relaxar de fato quando recebemos a notícia do adiamento - conta Kahena.