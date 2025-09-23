Home
Mariana Gesteira estreia no Mundial de natação paralímpica de Singapura

Bronze em Paris 2024 nos 100m livres, a nadadora da classe S9 vai para a piscina com expectativa alta e emocionada após ter sido a porta-bandeira do Brasil

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:09

Mariana Gesteira, nadadora paralímpica
Mariana Gesteira, nadadora paralímpica Crédito: Marcelo Zambrana

A nadadora radicada no Espírito Santo, Mariana Gesteira, da classe S9 (limitação físico-motora moderada), fará sua estreia no Mundial de natação paralímpica, em Singapura, nesta quarta-feira (24), disputando os 100m livre, prova em que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Mariana chega ao torneio em grande fase. Segundo dados do site do Comitê Paralímpico Internacional, a atleta detém o segundo melhor tempo da temporada, com 1min02s07, feito em maio deste ano. Escolhida como porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura, ao lado do multicampeão Gabriel Araújo, Mariana afirmou estar empolgada para o desafio:

“O frio na barriga sempre aparece, mas é uma sensação gostosa de competir em alto nível, contra as melhores do mundo. Estou muito animada para dar o meu melhor, ainda mais depois de ter sido porta-bandeira do Brasil. É hora de curtir o momento, porque sei que são experiências únicas e valiosas”, disse a nadadora.

O técnico Léo Miglinas reforça a confiança em uma boa performance: “Os treinos e as competições preparatórias foram muito positivos. Agora é o momento de colocar tudo o que foi feito na piscina. A expectativa é de um bom desempenho e, quem sabe, grandes resultados”. Após os 100m livre, Mariana ainda disputa os 100m costas (26/09) e encerra sua participação no 50m livre (27/09), prova em que é a atual bicampeã mundial.

