Maria Suelen vence disputa acirrada e judô define convocados para Tóquio

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão 13 representantes no total, com destaque para Maria Suelen Altheman, que venceu uma disputa acirrada com Beatriz Souza na categoria acima de 78kg. Cada nação pode levar apenas um atleta por peso.
A diferença de pontos no ranking mundial entre as judocas, que levaram o bronze no Mundial de Budapeste, na Hungria, no final de semana, ficou em apenas 428 pontos. No pesado masculino (+ 100kg), Rafael Silva levou a melhor sobre David Moura, assim como na corrida para os Jogos Rio-2016, em outro duelo bem disputado. Rafael, que tem no currículo o bronze na capital fluminense e também na Olimpíada de Londres, é um dos candidatos ao pódio no Japão, ao lado de Suelen, duas vezes vice-campeã mundial, e de Mayra Aguiar (até 78kg), que foi medalhista de bronze no Rio e em Londres, além de bicampeã mundial (2014 e 2017). O Brasil não terá representantes apenas na categoria leve feminino (até 57kg), uma vez que a campeã olímpica Rafaela Silva está suspensa por doping e nenhuma outra atleta conseguiu se classificar a tempo.
O Brasil classificou 12 dos 13 atletas através do ranking olímpico. Apenas Eduardo Katsuhiro entrou pela cota continental das Américas. Cinco judocas convocados serão cabeças de chave: Rafael Silva (+100kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman.
- Temos uma responsabilidade boa de buscarmos um bom resultado em Tóquio, porque há nove ciclos olímpicos que o Brasil sempre busca o seu lugar no pódio. Os últimos quatro anos foram intensos com foco total na realização da Olimpíada, e agora é hora de fazer cumprir toda essa expectativa - afirmou o presidente da CBJ, Sílvio Acácio Borges.
Confira os convocados
Feminino48kg - Gabriela Chibana (#26)52kg - Larissa Pimenta (#14)57kg - sem atleta classificada63kg - Ketleyn Quadros (#8)70kg - Maria Portela (#10)78kg - Mayra Aguiar (#8)+78kg - Maria Suelen Altheman (#5)
Masculino60kg - Eric Takabatake (#14)66kg - Daniel Cargnin (#13)73kg - Eduardo Katsuhiro (#34)81kg - Eduardo Yudy (#24)90kg - Rafael Macedo (#19)100kg - Rafael Buzacarini (#17)+100kg - Rafael Silva (#7)