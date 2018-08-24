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Só uma vaga

Marechal e Rio Novo brigam pela sêmi no Estadual de Futebol de Areia

Resta apenas uma vaga para a semifinal. Vila Velha, Anchieta e Santa Leopoldina já estão classificados

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 17:32
Rodrigo Rossi, jogador de Marechal Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Resta apenas uma vaga para a semifinal do Campeonato Estadual Masculino de Futebol de Areia. E o jogo que garantirá a classificação será o último da rodada deste domingo (26), às 11 horas, entre Marechal Floriano e Rio Novo/Rio Branco, pela Chave B.
Marechal tem três pontos e Rio Novo/Rio Branco soma somente um. Quem vencer se classifica, mas Rio Novo deve evitar a vitória nas penalidades que soma somente um ponto.
Temos que manter a pegada, a forte marcação e a disciplina tática. Nosso time tem se superado a cada jogo, disse Rodrigo Rossi, de Marechal.
Estamos fazendo bons jogos, apresentando, porém, pequenas falhas. Treinamos forte. Acredito que contra Marechal faremos nossa melhor apresentação e nos classificaremos, destacou Cedri Vieira, do Rio Novo/Rio Branco.
A rodada será aberta às 9 horas com a partida entre a já classificada Vila Velha e a eliminada Viana. Às 10 horas se enfrentam Anchieta e Santa Leopoldina, já classificadas, na disputa pela primeira colocação da Chave. Guarapari, eliminada, folgará.

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