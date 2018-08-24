Marechal e Rio Novo brigam pela sêmi no Estadual de Futebol de Areia

Rodrigo Rossi, jogador de Marechal Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Resta apenas uma vaga para a semifinal do Campeonato Estadual Masculino de Futebol de Areia. E o jogo que garantirá a classificação será o último da rodada deste domingo (26), às 11 horas, entre Marechal Floriano e Rio Novo/Rio Branco, pela Chave B.

Marechal tem três pontos e Rio Novo/Rio Branco soma somente um. Quem vencer se classifica, mas Rio Novo deve evitar a vitória nas penalidades que soma somente um ponto.

Temos que manter a pegada, a forte marcação e a disciplina tática. Nosso time tem se superado a cada jogo, disse Rodrigo Rossi, de Marechal.

Estamos fazendo bons jogos, apresentando, porém, pequenas falhas. Treinamos forte. Acredito que contra Marechal faremos nossa melhor apresentação e nos classificaremos, destacou Cedri Vieira, do Rio Novo/Rio Branco.