Marcus D'Almeida se classifica em segundo no Mundial de tiro com arco

Crédito: Jonne Roriz/COB

O brasileiro Marcus D’Almeida brilhou no primeiro dia do Mundial de tiro com arco, em Yankton, nos Estados Unidos, na última terça-feira. O atleta, que chegou às oitavas de final do tiro com arco nos Jogos de Tóquio, se classificou para o mata-mata no torneio na segunda colocação.

Ele ficou atrás apenas do bicampeão olímpico e recordista mundial, Kim Woo-Jin, da Coreia do Sul. Com o feito de D’Almeida na fase de ranqueamento ele pula duas fases e avança direto para a terceira eliminatória do campeonato.

Nas duplas mistas, Marcus e Ane Marcelle dos Santos, atleta olímpica que esteve em Tóquio e no Rio-2016, ficaram em sétimo no ranqueamento. A colocação fez com que a dupla pulasse uma fase eliminatória e vai estrear contra o vencedor do duelo de Taipei e Polônia.

A equipe masculina formada por Marcus D’Almeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira ficou em nono e enfrentará a Guatemala. Na equipe feminina, Ane Marcele, Ana Machado e Sarah Nikitin ficaram na 14ª colocação. Elas duelam com o Canadá na primeira fase eliminatória do Mundial.