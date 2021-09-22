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Marcus D'Almeida se classifica em segundo no Mundial de tiro com arco

Brasileiro ficou atrás apenas do bicampeão Kim Woo-Jin. Marcus e Ane Marcele ficaram em 7° no ranqueamento da dupla mista e a equipe masculina, em nono lugar...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 15:42

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:42

Crédito: Jonne Roriz/COB
O brasileiro Marcus D’Almeida brilhou no primeiro dia do Mundial de tiro com arco, em Yankton, nos Estados Unidos, na última terça-feira. O atleta, que chegou às oitavas de final do tiro com arco nos Jogos de Tóquio, se classificou para o mata-mata no torneio na segunda colocação.
Ele ficou atrás apenas do bicampeão olímpico e recordista mundial, Kim Woo-Jin, da Coreia do Sul. Com o feito de D’Almeida na fase de ranqueamento ele pula duas fases e avança direto para a terceira eliminatória do campeonato.
Nas duplas mistas, Marcus e Ane Marcelle dos Santos, atleta olímpica que esteve em Tóquio e no Rio-2016, ficaram em sétimo no ranqueamento. A colocação fez com que a dupla pulasse uma fase eliminatória e vai estrear contra o vencedor do duelo de Taipei e Polônia.
A equipe masculina formada por Marcus D’Almeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira ficou em nono e enfrentará a Guatemala. Na equipe feminina, Ane Marcele, Ana Machado e Sarah Nikitin ficaram na 14ª colocação. Elas duelam com o Canadá na primeira fase eliminatória do Mundial.
No feminino individual, Ane Marcelle terminou o ranqueamento na 35° colocação, e vai enfrentar Mashail Alotaibi, da Arábia Saudita. Ana Machado ficou em 45° e enfrenta Jindriska Vaneckova, da República Tcheca. Já Sarah Nikitin foi a 51° e terá batalha com Ines de Velasco, da Espanha.

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