Marcus D’Almeida, do tiro com arco, assina camisa da collab da Wöllner

Crédito: Divulgação/COB

Medalhista de prata no Pan-Americano de Tiro com Arco, líder no ranking brasileiro de sua categoria e a poucos disparos de seu principal alvo - os Jogos Olímpicos de Tóquio -, Marcus Vinícius D´Almeida assina a camisa da coleção Cápsula, que estará à venda a partir desta terça-feira, nas lojas e no site da Wöllner, grife carioca de vestuário responsável pelos uniformes brasileiros da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

- Fico muito feliz de ter sido escolhido junto com meu esporte para fazer parte desta collab. É uma oportunidade de aumentar a visibilidade da modalidade. Quanto mais gente conhecer, melhor. Vamos ter mais praticantes, mais resultados e, consequentemente, mais vitorias para o Brasil - diz o arqueiro Marcus Vinícius.

Entre um treino e outro, o atleta fez questão de participar do processo de criação da estampa.

- Escolhi as fotos que mais gostava para ajudar aos designers, trocamos ideias e falei um pouco sobre minha paixão pelo tiro com arco. Desse trabalho saiu essa linda estampa. Vai transmitir Tóquio, está inclusive escrito em japonês. E esse é meu maior objetivo no momento. A estampa traz o alvo que mostra bem meu rosto. É o tiro com arco por completo. O sonho de todo arqueiro olímpico.

Em ritmo acelerado para chegar à classificação dos Jogos, o atleta é incansável nos treinos e está em sua melhor forma de acordo com os especialistas na modalidade.

- A preparação para Tóquio está um pouco prejudicada pelo cancelamento de algumas competições. Agora mesmo não pudemos ir para Guatemala. Mas estou seguindo forte nos treinos. Tenho boas expectativas para os Jogos. Vai dar tudo certo e o Brasil vai ser grande em Tóquio - afirma Marcus Vinícius.

A coleção Cápsula da Wöllner é uma linha colaborativa de camisas com estampas em homenagem a atletas do Time Brasil. Mensalmente, até julho de 2021, um atleta ou dupla vai ganhar uma camisa com estampa inspirada nele em uma contagem regressiva de 10 meses para os Jogos Tóquio 2020. As vendas das peças da marca, fornecedora oficial do Comitê Olímpico do Brasil, geram royalties para os atletas e para o COB.