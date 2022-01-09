Marcha Atlética: Caio Bonfim é campeão dos 35 km, com direito a novo recorde brasileiro

O brasiliense Caio Bonfim (CASO-DF) venceu, neste domingo, a prova dos 35 km da Copa Brasil de marcha atlética, em circuito no estacionamento do Bragança Garden Shopping, em Bragança Paulista (SP), com recorde brasileiro: 2h33m57s.

O recorde anterior já era dele: 2h39m19s, nos Jogos Rio-2016. A competição, que abriu o calendário 2022 da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), serviu para definir a equipe que representará o país no Sul-Americano de Lima, no Peru, nos dias 5 e 6 de fevereiro.

- O recorde era do Rio-2016. Aí fiz pela primeira vez os 35 km no Troféu Brasil do ano passado só que tinha feito os 20 km um dia antes. Eu vim para os 35 km para tentar fazer uma marca e até sábado o recorde sul-americano era 2h34m40s. Eu planejei fazer o recorde sul-americano aqui, apesar de ter sete curvas por volta – são 35 voltas. Estava pronto para fazer, mas aí no sábado um equatoriano elevou a marca. Ainda assim fiquei até os 27 km na zona do recorde, mas as curvas foram minando e fiquei a 1m10s do recorde sul-americano, mas fizemos o recorde brasileiro, a segunda melhor marca da América do Sul - disse, referindo-se a Brian Pintado, que venceu o torneio nacional, com 2h32m:40s

Vitória inédita nos 20 km

Já Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) venceu pela primeira vez os 20 km da Copa Brasil, com 1h24min00.

- Foi uma prova um pouco mais lenta em relação às últimas que venho fazendo, mas gostei bastante porque há um ano eu fiz 1h24m40s e hoje fui melhor. Estou feliz porque melhorei a minha marca neste percurso, que não é fácil por causa das curvas – e hoje ainda tinha vento. Foi uma prova boa para começar a temporada. Eu não parei de competir desde os Jogos Olímpicos. Fiz o Brasileiro e o Sul-Americano Sub-23, Jogos Abertos de Santa Catarina, Pan-Americano Júnior e agora a Copa Brasil e mantendo uma constância muito boa. Agora é focar os treinos, na técnica e velocidade e conciliar com os treinos mais longos porque eu vou entrar para os 35 km em abril - afirmou.

Na prova feminina, Gabriela Souza Muniz (CASO-DF) conquistou o primeiro título adulto nos 20 km, depois de cinco no sub-18 e sub-20, com 1h46m07s.

- Eu achei a prova muito boa, o clima estava excelente e para início de temporada e por ser a primeira semana de janeiro foi uma marca razoável, gostei, porém ainda tenho muito trabalho pela frente. No Sul-Americano, quero melhorar mais. Meu objetivo é treinar bastante e tentar fazer o índice para o Campeonato Mundial adulto - comentou, referindo-se a Oregon, nos Estados Unidos, em julho.

Nos 35 km feminino, Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF), foi a vencedora dos 35 km, com 3:10:08. Foi o segundo título na Copa Brasil.

- Queria agradecer a Deus e aos meus parceiros. Eu não era favorita. Estamos na base, mas nós começamos a treinar mais cedo. Para muitos foi uma surpresa, mas eu estava preparada para ganhar e vim para ganhar. Foi uma prova dura, com vento. Os 35 Km exigem paciência e eu tive paciência - afirmou.