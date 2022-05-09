Marcelinho Huertas comemora conquista da Champions League de basquete e prêmio de MVP das finais

O armador Marcelinho Huertas ajudou o Lenovo Tenerife a derrotar o BAXI Manresa por 98 a 87 (49 a 50 no primeiro tempo), no domingo, na Arena Bilbao, na cidade de Bilbao (ESP), e garantir o título da Champions League de basquete 2021/2022. Com o resultado, o time espanhol garantiu vaga na próxima edição da Copa Intercontinental da FIBA.

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O brasileiro, que foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) do Final Four, terminou o jogo com um double-double, 13 pontos e 14 assistências, além de três rebotes, em 28m05s de presença em quadra, o que resultou em 22 de valoração, a segunda maior da partida e a maior do seu time.

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- Feliz pela conquista da Champions League, um dos nossos objetivos na temporada. Sabíamos que seria um jogo duro, como foi no primeiro tempo. Mas, conseguimos impor o nosso ritmo na volta do intervalo, momento que aproveitamento para abrir vantagem. Depois, administramos bem e chegamos ao título, o nosso segundo desta competição - comentou Huertas.

- Fico feliz por ser eleito o MVP do Final Four desta competição que contou com excelentes jogadores, pois essa escolha ocorreu junto com a nossa conquista, que é o mais importante - completou Marcelinho.

COMO FOI O JOGO

No primeiro tempo, cada equipe dominou um quarto, com o representante de Manresa em vantagem. O grande momento do Lenovo Tenerife se deu no terceiro quarto, quando Huertas brilhou e seu time foi melhor nos dois lados da quadra, assumindo o comando do marcador e desgarrando no placar.

Nos dez minutos finais, o representante de San Cristóbal de La Laguna controlou bem a tentativa de recuperação do rival para vencer e garantir esta importante conquista – 27 a 25 (primeiro quarto), 22 a 25 (segundo quarto), 33 a 17 (terceiro quarto) e 16 a 20 (quarto final).

Os outros nomes importantes foram Sasu Salin (18 pontos e 03 rebotes) e Kyle Wiltjer (17 pontos), pelo Lenovo Tenerife; Chima Moneke (24 pontos e 08 rebotes) e Joe Thomasson (15 pontos e 03 assistências), em favor do BAXI Manresa.

E AGORA?

Agora, a agremiação de San Cristóbal de La Laguna foca na reta final da primeira fase da Liga ACB 2021/2022, já que enfrenta o Saski Baskonia, nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), em seu ginásio, pela 33ª rodada.