Marcado por golaços e show de habilidades, Arena Verão+ encerra segunda semana

As fortes chuvas no estado de São Paulo não inibiram os torcedores de comparecer e os jogadores de darem show na Arena Verão+. Na manhã deste domingo (30), foram conhecidos os campeões do Campeonato Amador de Beach Soccer e do Mikasa Open, categorias Profissional e Amador de futevôlei.Na arena 2, com disponibilidade para receber 1400 pessoas, em virtude da redução de público por conta da Covid-19, torcedores puderam acompanhar dois grandes jogos de Beach Soccer. Primeiro, na disputa pelo terceiro lugar, Os Maias venciam por 4 a 1 e pareciam encaminhar a medalha de bronze, mas os Parceiros da Bola não se entregaram, empataram, levaram para a prorrogação, que também teve o resultado com igualdade (1 a 1), e conquistaram a vitória nos pênaltis por 4 a 2, reviravolta que levou os seus torcedores ao delírio.

Em seguida, a disputa foi pelo título, entre ADAF Cubatão e XV de Suarão. Na grande decisão, no entanto, o equilíbrio deu lugar ao show. Ainda no primeiro tempo, o time de Cubatão já abriu um sonoro 6 a 2, mesmo tendo que superar uma expulsão. Por fim, o duelo acabou em 9 a 2 e a taça foi levantada pelo time de melhor campanha da competição.

Em paralelo, na Arena 1 e nas quadras externas, o Mikasa Open de Futevôlei teve as definições das categorias Profissional e Amadora masculina. Nomes de destaque no cenário nacional, como Sandrey e Brisa estiveram presentes e protagonizaram ótimos jogos, de um alto nível técnico. A vaga na semifinal foi conquistara em um duelo contra Juninho e Neguebinha. Tavinho e Paraná, por sua vez, chegaram à decisão derrotando Gui e Lapiseira.

Na disputa pela taça e por uma das maiores premiações do cenário nacional, Tavinho e Paraná desbancaram a dupla favorita, Sandrey e Brisa, vencendo por 2x1. A partida contou com lances acrobáticos, pontos disputadíssimo e uma virada que arrancou merecidos aplausos do público presente.

O torneio distribuiu, entre todas as categorias, premiação de R$ 32 mil. No último sábado (29), Natália Guitler e Vanessa ficaram com o título feminino profissional, enquanto os ex-atletas de futebol de campo Fábio Luciano e Isael, levaram na categoria Legends. Também foram definidos os campeões amadores, feminino e masculino, e intermediários.A Arena volta a abrir para o esporte e público na próxima quarta-feira, 2 de fevereiro, com o Campeonato Paulista de Beach Soccer. Além do ADAF Cubatão e do XV de Suarão, que conquistaram suas vagas neste domingo, já estão confirmados Corinthians, Portuguesa e a Seleção de Itanhaém, atual campeã.