Maratona do Rio faz homenagem a atletas profissionais da saúde da linha de frente contra Covid-19

Crédito: Divulgação

A Maratona do Rio lança nesta terça-feira a primeira ação da quinta edição da ‘Maratona com Arte’, a websérie #CorremosJuntos. O projeto homenageará sete corredores que também atuam na área de saúde e estão na linha de frente do combate à pandemia do Covid-19.

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Dividida em sete episódios, a série vai ao ar no site oficial da Maratona com Arte (www.maratonadorio.com.br/maratonacomarte) e no Instagram da Maratona do Rio (@maratonadoriooficial), retratando a história de cada um dos agentes de saúde que trabalham em plantões, ações com a comunidade, pesquisas científicas e atividades que possam aliviar os sintomas das doenças psicológicas causadas pela pandemia. Além da websérie, o projeto terá a exposição ‘Maratona de Parede’ que, em fevereiro, vai tomar a capital fluminense com tênis gigantes grafitados em homenagem aos mesmos profissionais.Em cada episódio da série #CorremosJuntos, o público vai conhecer um pouco mais da vida dos agentes, que nas horas vagas correm, seja para aliviar o estresse ou treinando para a Maratona do Rio, como a psicóloga Carol Vieira, que trabalha no atendimento à PMs com Covid-19 e que desenvolveram transtornos de ansiedade por medo da contaminação.

Outro corredor que terá sua história retratada na série é o biólogo e pesquisador Marcus Ferrassoli - que vem desenvolvendo pesquisas relacionadas ao coronavírus. Os médicos Matheus Cabral e Dyego Waldeck estão vivendo o dia a dia da pandemia ao longo dos últimos meses no trabalho em UTIs e emergências, assim como a técnica de enfermagem que atua na UPA de Senador Camará, e também farão parte da produção. Completam a lista de homenageados a farmacêutica Iris Guia e a agente de saúde Miriam Alves.

Para a diretora de Marketing da Maratona do Rio, Fernanda Cozac, a homenagem é uma forma de agradecimento.

- Muitos profissionais da saúde estão lidando diariamente com as dores causadas pelo coronavírus. Contar a história desses agentes da saúde, é uma forma de ressaltar a importância do trabalho deles para a sociedade e em nome de toda população, agradecê-los - explica.