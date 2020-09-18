Manuella Lyrio se aposenta da natação profissional aos 31 anos

Brasiliense tem no currículo nove medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo uma de ouro, três de prata e cinco de bronzes, e integrou a Seleção Brasileira por mais de uma década...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 17:20
Crédito: Satiro Sodré / SSPress / CBDA
Um dos destaques do Brasil na natação feminina na última década, Manuella Lyrio anunciou nesta sexta-feira a aposentadoria das piscinas. Em quatro edições dos Jogos Pan-Americanos, ela conquistou nove medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e cinco de bronzes.
A brasiliense de 31 anos representou a Seleção Brasileira por mais de uma década e foi semifinalista dos 200m livre nos Jogos Rio-2016, com recorde sul-americano vigente até hoje: 1m57s28. Ela também se destacou nos 400m livre, prova em que chegou a ser recordista brasileira por um período. Em 2005, com apenas 15 anos, Manuela ajudou o revezamento 4x200m a bater o recorde sul-americano em piscina curta. Dois anos depois, fez parte da equipe que levou o bronze na prova no Pan do Rio.
No Pan de Guadalajara, em 2011, Manuella levou a prata no 4x200m. Em Toronto-2015, conquistou mais três medalhas: prata no 4x200m livre e bronze nos 200m e no 4x100m. No ano passado, no Pan de Lima, foi ouro com o 4x100m medley misto, além da prata no 4x100m livre, e dois bronzes: 4x200m e 4x100m medley.

